Сейсмічні політичні зміни в США

Для українців ці новини мають ще один вимір

Демократи не просто здобувають контроль в обох палатах Конгресу, вони здобувають його з величезним відривом. Голоси ще рахують, але за прогнозами, Демократична партія може мати 54−55 голосів у Сенаті і понад 250 голосів у Палаті представників. Картина буде повнішою ближче до обіду за українським часом.

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Дональд Трамп уже заявив, що прийме результати виборів і буде працювати з демократами. «Я абсолютно готовий визнати ці результати», — сказав він The New York Times. «Ми працюватимемо з демократами, і ми, ймовірно, про щось домовимося». Але додав, що якби його ім'я було в бюлетенях, республіканці перемогли б у всій країні.

В реальності ж республіканські кандидати, яких висунув і підтримав Трамп, програли навіть у традиційно республіканських штатах. У деяких із цих штатів демократів не обирали до Сенату десятиліттями. Техас (уперше за 38 років), Канзас (за 94 роки), Південна Кароліна (за 28 років), Північна Кароліна, Айова, Огайо… І це стосується не лише сенаторів чи конгресменів, а й губернаторів у багатьох штатах.

Для українців ці новини мають ще один вимір. Серед тих, хто програв, є міцні союзники України в Конгресі. Республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік, Майк Лоулер, Роб Бреснаган і Майк Карі. Сенаторки Сюзен Коллінз і Дарлін Грем (сестра Ліндсі Грема). Це на додачу до тих проукраїнських законодавців, які в січні закінчують свою кар'єру у Конгресі.

Інша знайома українцям республіканка в Палаті представників — уродженка Чернігівщини Вікторія Спартц — також програла вибори.

Словом, станом на північ за Вашингтоном такі новини. Цієї ночі Америкою пройшлася велика блакитна хвиля.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора