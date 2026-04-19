Що подивитися. ТОП-5 фільмів для тих, кому подобається Диявол носить Prada

Через кілька тижнів у прокат виходить Диявол носить Prada 2 — довгоочікуваний сиквел, заради якого через 20 років возз'єдналися Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі. Що подивитися в передчутті?

За цей час культурна оптика змінилася. Те, що у 2006-му здавалося епічною трагедією дорослішання, сьогодні читається як клінічно точний портрет токсичної корпоративної культури.

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Забавно, що Міранда Прістлі з лиходійки перетворилася майже на ікону. У кожному мало-мальськи поважному офісі є якась панянка, що щосили демонструє відповідні патерни. А іноді, і не панянка. Естетично піднесена стервозність не чужа і чоловікам, знаєте.

Можливо, саме тому публіка так захоплено ставиться до Диявол носить Prada 2. В епоху сиквелів, які найчастіше розчаровують, від цього фільму чекають дуже багато чого.

Час до виходу сиквела тягнеться болісно довго. У такі моменти хочеться не стільки переглянути оригінал (його фанати вже знають напам’ять), скільки знайти щось споріднене з ДНК (нехай хоча б віддалено): про моду як систему, про перфекціонізм як хворобу, про владу, яка витончено вдягається до обіду.

Поговоримо про п’ять таких фільмів.