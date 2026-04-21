Фактор людини на війні та НРК. В чому помилка

Інтуїтивна привабливість техноцентризму очевидна — в уяві багатьох це може знімати з порядку денного питання комплектування, навчання і управління

НРК (наземні роботизовані комплекси) в руках Сил оборони України стали частиною поточного українського циклу адаптації і відповіддю на те, що РФ у 2024−25 націлилася на знищення логістики і медичні евакуації. Тоді вони здійснювалися броньованими машинами і особовим складом.

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І те, яких масштабів набирає застосування НРК для виконання відповідних завдань, не може не радувати.

Але в техноцентризму є один ризик — помилкове припущення, що людський фактор на війні вже не є визначальним. Людський фактор на війні був, є і буде визначальним.

Бо саме людина планує і проводить відповідні місії із використанням різних роботизованих платформ, а іще людина ремонтує і вдосконалює.

Інтуїтивна привабливість техноцентризму очевидна — в уяві багатьох це може знімати із порядку денного питання комплектування, навчання і управління. Але це дуже велика помилка — вважати саме так.

Бо фактор людини на війні залишається визначальним, хоча сам характер війни дійсно переживає зміни по масштабу і глибині подібні до революції у військовій справі 1920-х і 1930-х через такий розвиток роботизованих платформ різних типів.

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Текст опубліковано з дозволу автора

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