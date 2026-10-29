Людям з Олешок бажаю пройти цей квест з евакуацією

І пішли по інтернетах свідки миру.

І вкладають вони таку тезу, що якщо в Олешках 54 години [на ранок 29 жовтня] триває режим припинення вогню, то мир же типу важливий. І натяки на те, що це просто Києву мир не вигідний, — але ж можна домовитись. Гуманізм, сезон другий.

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Давайте розберемо по порядку.

Чи хотіла колись нинішня українська влада зійтись посередині з Путіним? Так, обидві виборчі кампанії 2019 року були побудовані на кістяку цієї обіцянки. Чи не вірив до останнього сам Зеленський, що Росія не нападе? Вірив, він це визнав в інтервʼю американському подкасту минулого тижня.

Тепер же Путін мріє або вбити Зеленського, або викликати до Москви, поставити на коліна і принизити цього «смішного клоуна». Думаю, президент це розуміє.

Путін мріє вбити Зеленського — або принизити цього «смішного клоуна»

Fox News оприлюднили умови, за яких наші люди покидають Олешки. Їх везтимуть до Анапи, далі військовим літаком до Білорусі. Безумовно, там будуть допити і всякі фільтрації. Плюс, шалена візуальна реклама великих «гуманістів» сучасності — Лукашенка та Путіна, з якими Трамп хоче укладати угоди.

Путін не хоче миру, бо поки його пропагандисти знімають потужний свіжий контент про Олешки, його армія вбиває дівчаток-підлітків у центрі Чернігова і групу цивільних у Дніпрі, яка чекала на свою електричку.

Хтось колекціонує марки.

Хтось на старості і в багатстві колекціонує молодих коханок та гоночні автомобілі.

Така істота як Путін колекціонує труни українців: немовля, підліток, пара пенсіонерів, військовий, медик, прекрасний юрист — йому байдуже. Аби поповнилась чорна колекція.

Історія з Олешками вигідна Меланії Трамп, бо вона явно має більше здорового глузду за чоловіка. Плюс, це пристойна зайнятість для першої леді. І безумовно — Росії, для них це прокачка реноме типу гуманістів.

Людям же з Олешок бажаю пройти цей квест і жити далі спокійним життям без страждань.

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Текст опублікований з дозволу автора