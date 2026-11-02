Як Росія скористалася гуманітарною операцією в Олешках

«От бачите, з Росією таки можна домовлятися!» — радісно констатували «миротворці», коли оголосили перемир’я для евакуації мешканців Олешок.

Тепер ми бачимо, як Росія використала цю домовленість. Поки цивільних рятували з окупованого міста, російські війська під прикриттям гуманітарної операції завозили туди техніку, людей і припаси та посилювали свої позиції. Це зафіксували українські морські піхотинці; їхні матеріали лягли в основу репортажу Sky News⁠.

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Росія може скористатися паузою саме так

Я певен: і українська влада, і міжнародні посередники розуміли, що Росія може скористатися паузою саме так. Але рішення дати людям змогу виїхати було правильним. Порятунок мешканців Олешок не стає менш важливим через те, що ворог використав гуманітарний коридор у військових цілях.

Та урок із цієї історії мусимо засвоїти самі й показати світові: Росія готова скористатися будь-чим для продовження війни.

Так само вона «дотримуватиметься» своїх зобов’язань, якщо українські війська відійдуть із Донеччини: використає поступку, щоб посилити позиції для наступного наступу й далі нищити Україну.

У Києві це розуміють. Певен, розуміють і в більшості столиць світу. Але не всюди це розуміння спонукає до правильного висновку — не поступатися Росії.

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Текст опубліковано з дозволу автора