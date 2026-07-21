Павло Баєв

Павло Баєв

Політолог, професор Інституту досліджень миру (Осло)

Хаос в Азовському та Чорному морях. Як Крим став тягарем для Росії

21 липня, 20:03
NV Преміум
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Катастрофа, що розгортається сьогодні, зовсім не є безпрецедентною, проте здатність Росії подолати її стрімко зменшується

З початку липня Україна розширила застосування безпілотників середньої та великої дальності — як повітряних, так і морських. Якщо раніше удари були переважно спрямовані на ізоляцію Кримського півострова, то тепер їхня мета — також дезорганізувати роботу російського судноплавства в Азовському та Чорному морях.

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Ця стратегія завдає удару одразу по трьох ключових цілях російської війни проти України: знижує цінність анексованого Криму, підриває статус Росії як морської держави та послаблює її позиції на світовому енергетичному ринку.

Поки Кремль безуспішно намагається знайти ефективну відповідь на українські удари,

Теги:   Війна Росії проти України удари по території РФ Азовське море Блокада Криму українські безпілотники

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