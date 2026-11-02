Кеннет Рогофф

Кеннет Рогофф

Професор економіки Гарвардського університету, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду

Чим загрожує Китаю криза на ринку нерухомості

2 листопада, 07:13
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Китайська економіка дуже нагадує культуриста, який накачав лише торс

У Китаї — бум чи стагнація? З одного боку, експортні галузі країни, зокрема виробництво електромобілів, сонячних панелей і майже всього асортименту промислових товарів, викликають заздрість у всього світу, а її технологічний сектор і розробки у сфері штучного інтелекту (ШІ) поступаються лише Америці, причому Європа значно відстає.

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З іншого боку, як я вже неодноразово писав, у Китаї вже шостий рік поспіль триває повномасштабна криза на ринку нерухомості, схожа на японську. Чи можуть у Китаї одночасно спостерігатися і бум, і стагнація?

У новій статті для Інституту Брукінгса Юаньчень Ян із Міжнародного валютного фонду та я відзначаємо разючі паралелі між сучасним Китаєм і Японією 1990-х років

Теги:   Китай Криза Штучний інтелект Рынок недвижимости економіка Китаю

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