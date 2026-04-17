Чому Джей Ді Венс страшніший за Трампа

Малютка Венс страшніший за Трампа тим, що це прорахований і хитрий парвеню, який думає, ніби вхопив Бога за бороду.

За всієї потворності і гротесковості фігури Трампа не дідо — який все-таки є трикстером і руйнівником — а саме Венс більше подібний до персонажа з романів і фільмів-антиутопій про прекрасну Америку майбутнього.

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Трамп — символ морально-етичної кризи суспільства, її milestone. Кумедний виродок, якому американський виборець пробачив усе наперед.

А от Венс — плід зовсім іншого дерева. Це архітектор, носій інтегральної ідеології. Його спокійно можна уявити і в Don’t Look Up, і в Pluribus, і в Anniversary Яна Комаси.

Якщо Трамп усе руйнує, то Венс прийде будувати

Якщо Трамп усе руйнує, то Венс прийде будувати. А що можна побудувати на суцільному ресентименті, який вдає оптимістичну теологію суспільства, ми вже бачили неодноразово — і в історії, і в книжках, і у фільмах. Особливо беручи до уваги, що існує щось таке, як технофашизм геніїв Кремнієвої Долини — хлопчиків з дуже широкими діапазоном революційного перетворення світу і, водночас, із дуже вузьким світоглядом і моральними якостями.

Венс обов’язково використає і ШІ, і соцмережі, і Starlink, і купу інших винаходів. Це занадто яскрава спокуса для таких, як Венс.

Не знаю, чи справді він фарбує очі. Це не важливо. Важливо, що вони виглядають нафарбованими.

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Текст опубліковано з дозволу автора