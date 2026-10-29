Драпатий перетворює ЗСУ на НАТО? Ні, він пішов далі

Настільки, що й словами не передати. Особливо коли йдеться про теми, які мене найбільше захоплюють. Яке ж це полегшення після довгих років страждань, спричинених самим лише спогляданням того, як деградували Збройні сили України за часів генерала Сирського. Тому для мене справжнє задоволення — мовчки стежити за діями генерала Драпатого відтоді, як він очолив ЗСУ. Ви легко можете уявити, як я сиджу десь у напівтемряві з цигаркою, переглядаю новини й задоволено посміхаюся…

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Звісно, у будь-якій «офіційній оцінці» чи «заяві» напишуть, що після того, як 21 липня 2026 року Драпатий змінив Сирського на посаді Головнокомандувача, він ініціював «низку інституційних, організаційних і тактичних змін, покликаних покласти край мікроменеджменту його попередника» та перевести ЗСУ на децентралізовану модель управління за принципом *Auftragstaktik* — коли підлеглим ставлять завдання, залишаючи їм свободу вибору способів їх виконання. Іншими словами, він «перетворює ЗСУ на НАТО». Але, якщо запитаєте мене, цей пан пішов значно далі. І від цього ваш покірний слуга просто щасливий.

Щиро кажучи, Драпатий майже нічого не робить «спонтанно», «за один раз» чи «негайно».