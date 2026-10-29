Як Драпатий реформує ЗСУ. Частина друга

Припускаю: буде зроблено те, що було цілковито немислимим навіть за Залужного

Частина друга. Першу частину читайте тут

Перегрупування сил

На початку жовтня Драпатий пішов ще далі: він розформував та об'єднав кілька цілком марних — а точніше, відверто недієздатних — угруповань військ на фронті. Зокрема, він ліквідував угруповання Схід, а згодом і Курськ. Останнє увійшло до складу угруповання Північ.

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Невдовзі після цього було створено нові угруповання, орієнтовані насамперед на Донецьку область. Таких з’явилося два:

— Центр під командуванням Андрія Білецького, засновника «Азову». Саме це ім'я вже багато років навіювало страх багатьом приятелям Сирського.

— «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка. Ви, напевно, пам’ятаєте це ім'я: у 2022 році він був останнім командиром гарнізону Маріуполя.

Ще одне рішення Драпатого, ухвалене цього місяця, будь-який західний експерт, що поважає себе, неодмінно назве «наближенням ЗСУ до стандартів НАТО». Українські коментатори теж будуть у захваті.

Насправді ж це був дуже простий і логічний крок: Драпатий відмовився від