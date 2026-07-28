Про війну в Ірані та вартість ваших заощаджень

Наскільки вас турбує війна в Ірані? Переважну більшість українських громадян рівно настільки, наскільки вона впливає на ціни на нафту, бо це вищі ціни на АЗС та додаткові надходження в бюджет РФ

І одне й друге погано, але, на жаль, це далеко не все. Трампові амбіції та способи їх реалізувати мають величезний негативний вплив на глобальну економіку загалом, і хвиля цього негативу рано чи пізно докотиться і до нас з вами, і не тільки у вигляді цін на А-95 та дизельне пальне.

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Багато хто вважає, що якщо країна має власні значні природні запаси нафти, то її громадянам взагалі не варто хвилюватися через війну Ірані та можливе зростання цін на пальне. Нехай собі хтось десь там воює, а ми як видобували, так і продовжимо це робити і продавати всередині країни за низькою ціною. Не вийде —