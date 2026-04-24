(Не) ідеальний шторм Кремля. Чому Росія «посипалася»

Хоч як парадоксально, але завдані Росією збитки відкрили перед Україною і певні можливості

Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв’язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді — багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві.

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Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є тією самою жилою, яка живить всю кремлівську військову машину.

Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з РФ, зокрема, для Індії. Багато в чому цей ланцюжок подій став тим самим «ідеальним штормом»,