Джеймс Горнкасл

Джеймс Горнкасл

Професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада

(Не) ідеальний шторм Кремля. Чому Росія «посипалася»

24 квітня, 23:36
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Хоч як парадоксально, але завдані Росією збитки відкрили перед Україною і певні можливості

Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв’язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді — багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві.

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Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є тією самою жилою, яка живить всю кремлівську військову машину.

Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з РФ, зокрема, для Індії. Багато в чому цей ланцюжок подій став тим самим «ідеальним штормом»,

Теги:   Війна Росії проти України удари по російських НПЗ удари по території РФ українські безпілотники

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