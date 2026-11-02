Зеленський запропонував Трампу те, що той любить

● Армія Путіна втратила ініціативу. Війська країни-агресорки Росії втратили ініціативу та наступальний потенціал на значній частині фронту, сказано в підсумковому аналізі Інституту вивчення війни (ISW) за жовтень.

Реклама

За даними аналітиків, війська РФ другий місяць поспіль втратили більше території, ніж захопили — 167,14 квадратних кілометрів проти 139,85 квадратних кілометрів відповідно. Таким чином чиста втрата території військами РФ у жовтні становила 27,29 кв. км. Минулого місяця окупанти досягли обмежених успіхів лише в Сумській та Запорізькій областях, водночас втративши території у пріоритетній для них Донецькій області.

Російські окупанти збільшили площу зони контролю поблизу населених пунктів Гуляйпільське та Гірке Запорізької області на 4,84 кв. км, водночас площа сірої зони на цих ділянках скоротилася на 2,44 кв. км, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

● У ворога — рекордні втрати. Протягом 1 листопада Сили оборони знешкодили 2,5 тис. російських окупантів, — це найбільші добові втрати росіян за весь час повномасштабної війни, повідомили у Генштабі ЗСУ. Тобто 1 листопада армія РФ втрачала одного військового кожні 35 секунд та понад сто окупантів щогодини.

Попередній рекорд встановили 21 жовтня: тоді російська армія втратила 2 250 осіб. До цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024-го — 2 200 окупантів за добу.

У Генштабі наголосили, що жовтень 2026 року став місяцем найбільших втрат для армії РФ за всю історію війни: 54 400 убитих і поранених загарбників. «54 400 — майже все населення російської Воркути, де живе близько 55 тисяч осіб. Вдумайтесь. Один місяць — одне місто. Цей місяць для ворога може обернутися ще більшими втратами. Листя падає…» — йдеться у повідомленні Генштабу.

● Понад 4 тис. реактивних безпілотників атакували Україну минулого місяця. Упродовж жовтня російські війська застосували для ударів по Україні понад 4 тис. реактивних безпілотників, близько 150 балістичних і 80 крилатих та авіаційних ракет. Такі дані навів Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

Реклама:

Ігнат уточнив, що у жовтні російські війська застосували майже 360 боєприпасів типу Бандероль/Дань-Т, 4740 звичайних безпілотників, зокрема шахеди, Гербери та Пародії, а також понад 4000 реактивних БпЛА.

Коментуючи роботу української ППО, Ігнат зазначив, що значну частину ворожих крилатих ракет і дронів було збито.

● Нічний наліт росіян. Російські війська у ніч проти 2 листопада (з 18:00 1 листопада) атакували Україну 193 ударними БпЛА типу Shahed (75 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія. За даними ПС ЗСУ, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 російських БпЛА типу Shahed (58 із них — реактивні), Гербера та дронів інших типів.

У ніч проти 2 листопада Росія атакувала Одесу, Вінниччину, Харківщину, Кропивницький реактивними та звичайними шахедами. Під Харковом 12 постраждалих внаслідок удару по п’ятиповерхівці в селі Васищеве Безлюдівської громади. У Кропивницькому районі росіяни влучили по одному з транспортних підприємств, там спалахнула пожежа. В Одесі четверо поранених внаслідок нічної атаки, РФ атакувала об'єкти інфраструктури.

Вдень російські реактивні безпілотники, за повідомленнями моніторингових ТГ-каналів, декілька разів атакували Васильків під Києвом, де базується одна з українських авіаційних бригад.

● Протягом минулої доби ворог продовжував здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, тому, як пояснили в Укренерго, перебої з електропостачанням зафіксовано у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.

Реклама:

У Києві та Київській області вранці запровадили екстрені відключення світла, і почались перебої у роботі метрополітену та міського електротранспорту. Ще до обіду поїзди метро на «зеленій» лінії відновили рух: як запевнили у КМДА, метрополітен почав працювати у звичайному режимі.

● Війна тривог у додатках. Увечері 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що офіційний додаток Повітряна тривога «ймовірно піддався ворожому впливу», тобто був зламаний. Це сталось після того, як близько 22:50 у неділю українські користувачі застосунка отримали сповіщення одночасно про радіаційну, хімічну небезпеку та загрозу вуличних боїв, зокрема в Києві. «Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, стежте за нашими повідомленнями на нашому каналі!» — додали в ПС ЗСУ.

Зараз сповіщення у застосунку про тривоги надходять у звичному режимі. На карті відображаються жовтий рівень небезпеки, який означає загрозу дронів, і червоний — для масованої атаки дронів чи ракет. Відображення самих цілей на карті ще відновлюють. Застосунок не збирає, не зберігає і не передає ні персональних даних, ні геолокації користувачів, тож їм нічого не загрожує.

Після зламу українського додатку в РФ заявили про злам застосунку їхнього МНС: його користувачі отримували повідомлення про ядерну загрозу. Зранку волонтер Сергій Стерненко продемонстрував повідомлення, які отримали російські користувачі у відповідь після зламу українського додатку: їм прийшло повідомлення про «запуск ядерних боєголовок на носіях P1-SUN».

Кібератака росіян на застосунок Повітряна тривога не вплинула на роботу Сил безпеки та оборони України, запевнив Юрій Ігнат із Повітряних сил ЗСУ.

Реклама:

● Росіяни скористались перемир’ям в Олешках. Підрозділи Сил оборони України дотримувалися режиму припинення вогню під час гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині та діяли в межах досягнутих домовленостей. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. У результаті гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а українці, які хотіли виїхати з міста, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Водночас російські війська використали гуманітарну паузу для посилення своїх позицій. За цей час українські військові зафіксували ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики.

Як написав головний продюсер Sky News в Україні Азад Сафаров, телеканал отримав ексклюзивний доступ до моніторингу евакуації з Олешок з неба. «Ми спостерігали, як до, під час і після евакуації росіяни завозили важку техніку в Олешки і сусідні села. Завозили зброю і боєприпаси. Завозили своїх людей і їжу, ходили по хатах, шукаючи підвали для нових позицій. Повертали втрачені позиції. Як замітали сліди, забираючи тіла мирних мешканців з моргу, які померли через обстріли і міни», — запевнив він. З відео з БпЛА видно, що ще до початку евакуації, скориставшись режимом припинення вогню, російські військові почали переміщувати важку техніку та запаси. «Раніше вони навіть мріяти не могли про те, щоб рухатися цією дорогою — вдень чи вночі, за поганої погоди чи за будь-яких інших умов, — а тепер така можливість у них з’явилася», — розповів підполковник Дмитро Пулінець з 34-й ОБрМП Борисфен, показуючи на екрані переміщення російських військ і техніки.

Реклама:

● Своєю чергою Дмитро Лубінець, український омбудсмен, що перебував під час режиму тиші в районі окупованих Олешок, сьогодні у Києві розповів: Україна та РФ домовилися не стягувати та не переміщувати військову техніку, а також визначили відповідальних представників для контролю за дотриманням цих зобов’язань.

«Ми зібрали інформацію, проаналізували відео [з російському технікою]. Техніка, яка була зафіксована на відео, була маркована червоними хрестами. Військова техніка переміщалася для розмінування. Це було підтверджено російською стороною. Потім ця техніка повернулася на місця свого базування. Ми не фіксуємо жодних доказів того, що під прикриттям режиму тиші було розміщено зброю чи інші подібні дії», — сказав Лубінець.

Також Лубінець пояснив, що в межах домовленостей з Москвою обидві сторони не оголошують кількість тих, хто виїхав до Росії чи в Україну.

● Війна одразу повернулась. 2 листопада, у перший день закінчення режиму припинення вогню, росіяни атакували передмістя Херсону. Дрон влучив у будівлю одного з медзакладів, повідомив Ярослав Шанько, заступник голови Херсонської ОДА. Внаслідок цього удару пошкоджено кілька приміщень, вибито вікна та внутрішні двері. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Під час дії режиму тиші в Олешках вдалося забрати тіла загиблих у місцевій лікарні та в самому населеному пункті, розповів на брифінгу Дмитро Лубінець, уповноважений ВР з прав людини. За його словами, Україна домовляється щодо повернення загиблих на підконтрольну їй територію за тим самим принципом, за яким Київ та Москва проводять репатріацію військовослужбовців.

Реклама:

● Зеленський подякував Трамп за Олешки. Президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за координацію гуманітарної операції в Олешках Херсонської області та висловив сподівання, що вона зможе сприяти досягненню інших локальних перемир'їв в Україні.

● Речник Кремля Дмітрій Пєсков запевнив, що планів щодо проведення нових гуманітарних операцій за прикладом місії в Олешках наразі немає.

● Зеленського не турбує ставлення Трампа до його слів. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності відверто говорити американському лідеру Дональду Трампу про реальну ситуацію в Україні та заявив, що США не повинні допомагати Росії. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що не вважає відвертість із партнерами проблемою.

«Мене не турбує, коли я ділюся правдою з партнерами. Наші країни є великими партнерами. Американське суспільство — великий прихильник України. Саме тому я маю говорити президенту правду, розповідати про реальну ситуацію: Америка не може допомагати Росії. Президент не може допомагати Путіну», — сказав Зеленський.

● Зеленський запропонував Трампу те, що той любить — угоду. Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, якщо РФ не припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру, запевнив Fox News Володимир Зеленський. «Ми пояснили, що не можемо не відповідати після російських атак на нашу енергетику, після того, як Росія вбиває наших людей, атакує нашу електроенергетику, газову інфраструктуру, нафтопереробні заводи — усе. Ми сказали: якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські нафтопереробні заводи, тоді вони не повинні атакувати нашу енергетичну систему», — сказав він.

Реклама:

За словами Зеленського, українська сторона неодноразово обговорювала з президентом США та його командою питання ударів по російських НПЗ. Водночас український лідер запропонував альтернативу — постачання Україні ракет Patriot для захисту енергетичної інфраструктури: Україна готова самостійно оплатити їх. «Якщо ви хочете, щоб ми протягом одного місяця не атакували їхні нафтопереробні заводи, надайте нам Patriot на один місяць», — додав він.

● Газові схеми від Трампа. США підтримують якнайшвидше відновлення поставок російського природнього газу до Європи через трубопроводи, що проходять через Україну в рамках переговорів, спрямованих на досягнення енергетичного перемир’я напередодні наближення зими. Про це написала The Wall Street Journal з посиланням на американських, європейських та українських чиновників.

За словами джерел, ця ідея, висунута посланцями США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом під час візитів до Москви та Києва у вересні, передбачає продаж російського газу через американського посередника з метою обходу європейських санкцій і може стати прибутковою можливістю для американських інвесторів.

Згідно з чинним законодавством ЄС, всі закупівлі російського природного газу мають бути поступово припинені до кінця 2027 року. Крім того, лідери найбільших європейських країн заявили, що вони не зацікавлені у відновленні своєї залежності від поставок енергоносіїв з країни, яку вони вважають своєю головною стратегічною загрозою.

WSJ написала, що минулого місяця план відклали після того, як Україна в односторонньому порядку припинила удари по російських НПЗ майже на два тижні під тиском президента США Дональда Трампа. Однак при цьому РФ продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Реклама:

● У Кремлі заявили, що наразі відновлення транзиту російського газу до Європи через територію України неможливе. Водночас, за словами Пєскова, у Москві не виключають, що це питання можуть розглянути знову в майбутньому.

● Кульгавою качкою Трамп стане ще небезпечнішим. Європейські союзники побоюються, що Дональд Трамп може значно посилити тиск на НАТО, якщо Республіканська партія зазнає поразки на проміжних виборах до Конгресу, повідомило Politico.

За словами співрозмовників видання, європейські країни готуються до найгіршого сценарію після виборів у США. Вони побоюються, що втрата республіканцями контролю над Конгресом може спонукати Трампа активніше діяти у сфері зовнішньої політики, де президент має більше повноважень. Так, він може зосередитися на міжнародних питаннях, намагаючись закріпити свою політичну спадщину. Троє дипломатів припускають, що одним із таких кроків може стати виведення ще кількох тисяч американських військових із Європи.

Видання зазначає, що Трамп також може пов’язати подальше перебування американських військ у Європі зі згодою європейських країн на мирну угоду щодо України, яку підтримує Вашингтон.

І насамкінець:

● До західних ЗМІ, — не замовчуйте війну. Понад 30 українських журналістів і журналісток записали відеозвернення до колег із західних медіа. Вони закликали не замовчувати війну Росії проти України і не поширювати наративи про те, що Україна нібито не хоче миру.

Автори звернення наголосили, що у світі дедалі більше вірять у скоре завершення чи заморожування війни, але насправді обстріли, руйнування та вбивства цивільних тривають. Найбільше їх обурюють публікації, які перекладають відповідальність за війну на Україну. Українські журналісти нагадали, що деякі західні видання називали божевіллям удари Сил оборони по російських НПЗ, але мовчать про балістичні удари по українських містах. А заголовки про те, що на 13-му році агресії Україна «не хоче миру», вони порівняли з психологічним насильством, коли жертву звинувачують у тому, що вона чинить опір.

Реклама:

«Ми дуже хочемо миру, але не хочемо його імітації. Щоб ця або інші агресії більше ніколи не повторювались, агресор має бути покараний», — йдеться у зверненні.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.