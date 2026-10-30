Ніч, коли Україна припинила дослухатись до Трампа

● У Дніпрі - день скорботи та блекаут. Російські війська у ніч проти 30 жовтня атакували Дніпро та Дніпропетровську область, зокрема завдали повторного удару по залізничному вокзалу міста. Також мер Дніпра Борис Філатов зранку повідомив про блекаут: водопостачання в місті заживлено від генераторів, електротранспорт не ходить. Кількість загиблих унаслідок атаки 29 жовтня по вокзалу зросла до 15 людей і сьогодні у Дніпрі - день жалоби.

Реклама

Внаслідок нового удару, завданого по Дніпру сьогодні вдень близько 12:00, пошкоджені кілька багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила вікна та понівечила балкони. 70-річна жінка дістала поранень середньої тяжкості.

Через блекаут у Дніпрі не вийшли на маршрути приблизно 200 трамваїв і майже 100 тролейбусів. Без світла були 150 тис. родин.я

● Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН з метою притягнення Росії до відповідальності за удари по цивільних жителях у Дніпрі, Чернігові та Кременчуку.

● Знову російська балістика летіла на Київ. Пізно ввечері 29 жовтня РФ масовано атакувала Київ балістикою, а в ночі у столиці ще декілька разів оголошували тривогу через ракетну і дронову небезпеку. Атаки БпЛА не припинились і вдень.

Зокрема, на лівому березі Київа ракети пошкодили ЖК Комфорт Таун та а ЖК Київська Венеція (в Дніпровському районі). А на правому березі сталась аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні. В КМВА повідомили про одного загиблого.

Уночі РФ атакувала Київ, Полтавщину та Дніпропетровщину балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, керованими авіаційними ракетами та 113 ударними дронами. За даними Повітряних сил, було збито 99 цілей: 3 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 96 зі 113 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Одна людина загинула і чотири постраждали внаслідок російських обстрілів в ніч на п’ятницю, пошкоджені 12 житлових будинків, енергетичні та транспортні об'єкти у семи областях України та Києві, повідомив прем'єр Сергій Корецький.

● Україна припинила дослухатись до ідей Трампа. Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський у Самарській області РФ за допомогою дронів FP-1, повідомили в українській оборонній компанії Fire Point. «Зафіксовано численні влучання по території заводу. Зокрема, одна з уражених установок — гідроочищення дизельного пального», — зазначили там. І підкреслили, що уражене підприємство має проєктну потужність переробки близько 8,8 млн т нафти на рік.

Реклама:

На супутниковому знімку, який отримав NV, видно, що густий чорний дим накрив майже всю територію нафтопереробного заводу. Через це неможливо визначити точну кількість осередків займання та їхнє розташування. Хоча на відео, що з’явились в мережі, помітні декілька осередків займання.

● Україна призупинила удари по російських нафтопереробних заводах після посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа, написала напередодні WSJ із посиланням на джерела.

● Сили оборони спалили одну зі пускових Іскандерів. Сили оборони підбили пускову установку ОТРК Іскандер-М у Курський області (за 100 км від кордону), коли відбувалось перевантаження балістичних ракет. Також українські сили уразили склади боєприпасів і ремонтні об'єкти російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

● У ніч на 30 жовтня через атаку безпілотників у напрямку Москви в усіх чотирьох аеропортах столиці РФ скасували або затримали понад 370 рейсів, написав російський TГ-канал Baza.

● Зеленський готовий говорити з Путіним. Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі зі диктатором Путіним та розмови щодо найскладніших і найчутливіших тем, насамперед — територіального питання. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в опублікованому 29 жовтня інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

За словами очільника МЗС, нещодавня розмова президента Фінляндії Александера Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стере з Путіним була заздалегідь узгоджена з Україною. При цьому головними темами розмови були припинення вогню та організація прямих перемовин між президентом України та російським диктатором.

Реклама:

● Представники Пентагону звернулися до країна НАТО із проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії, повідомило Reuters. За інформацією джерел видання, Литву, Латвію та Естонію закликали стримуватися від публічних заяв. Такі повідомлення було передано під час двосторонніх зустрічей. Наразі невідомо, чи отримували подібні звернення інші європейські країни.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив, що не стане стримуватися у своїх заявах щодо держави-агресорки Росії. Він уточнив, що особисто йому жодних попереджень з боку США не надходило.

● Європейські дипломати відмовились від групового фото із Лавровим. Глибокі розбіжності серед дипломатів Великої двадцятки (G20) змусили делегацію США на саміті дипломатів цього об'єднання в Атланті (штат Джорджія) відмовитися від ідеї групового фотознімка. Про це повідомило агентство AP з посиланням на американських чиновників. «Ці розбіжності змусили США відмовитися від планів щодо групового фото з учасниками зустрічі міністрів закордонних справ G20. Це відбулося після того, як кілька європейських дипломатів висловили заперечення проти того, щоб їх фотографували разом із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим — і погрожували покинути захід, повідомили американські чиновники», — написало АР.

На саміті дипломатів Великої двадцятки в Атланті 30−31 жовтня головуватиме держсекретар США Марко Рубіо. Цей захід стане підготовкою до саміту лідерів країн G20, який президент Дональд Трамп прийме у своєму гольф-клубі в Маямі в грудні 2026 року.

● У ЗСУ перевірять ВЛК. У ЗСУ посилюють контроль за роботою військово-лікарських комісій. Зокрема, запроваджують постійний моніторинг їхніх рішень, перевірятимуть обґрунтованість медичних висновків та посилять нагляд за направленням військовозобов'язаних на огляди. Про це Інтерфакс-Україна повідомив Дмитро Лиховій, представник Головного управління комунікацій ЗСУ.

Реклама:

«Мета наказу — підвищити якість медичних оглядів військовозобов'язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров’я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів», — пояснив Лиховій.

● Коштів на військо вистачить. Прем'єр Сергій Корецький наголосив перед Верховною Радою, що коштів для Сил оборони вистачить повною мірою і загроз нестачі на цей напрям немає. Він додав, що загроз виплатам на військо немає: «Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки».

Прем'єр зазначив, що був тимчасовий розрив ліквідності, через що припинили частину регіональних платежів. «За вересень уже в повній мірі платежі проведені. За декілька днів ми завершимо, дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли», — додав він.

● Південний міст повертається. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег однією смугою відкриють з 17:00 30 жовтня. Він зазначив, що фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічне рішення для ремонту пошкоджених конструкцій мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Раніше цього дня КМДА повідомляла, що у столиці відновлюють рух автомобілів Південним мостом із лівого берега на правий. Спочатку рух однією смугою буде дозволений для транспортних засобів вагою до 10 т, зокрема легкових автомобілів.

● У наступному році в Києві з’являться перші переправи через Дніпро. Перші альтернативні мостові переправи в Києві, будівництво яких розпочалося в межах урядового проєкту із забезпечення транспортного сполучення, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року, повідомив міністр з відновлення Микола Калашник. «Є ухвалений урядовий проєкт, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, в тому числі через Дніпро. Загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи [не лише в Києві]», — пояснив він під час виступу в Верховній Раді.

Реклама:

За словами міністра, протягом останнього місяця РФ системно атакує мостову інфраструктуру України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику. Масовані ураження зафіксовано в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

● Уряд все ще готується до зими. Міністерство з відновлення повідомило, що додаткова потреба у фінансуванні завершення розпочатих робіт і початку будівництва нової черги захисту об'єктів становить близько 60 млрд грн. «Заходи з інженерного захисту реалізовуються на 601 елементі, це великі підстанції, об'єкти тепло та водопостачання. Стан виконання на сьогоднішній день становить 72%. Бюджетне фінансування на ці види робіт складає 47 млрд грн», — додав міністр Микола Калашник.

За словами Калашника, наразі збудовано 109 захисних споруд, тоді як за умови збереження нинішньої динаміки у листопаді планується завершити ще 134 об'єкти, а у грудні - 197. У сфері розподіленій тепловій генерації у роботі перебувають 343 об'єкта проєктною потужністю майже 3,2 ГВт, де на це було виділено 13,5 млрд грн. Графік передбачає поетапне введення близько 1,5 ГВт у найближчі місяці та ще 800 МВт у першому кварталі наступного року.

Що стосується водопостачання, зі слів міністра, реалізується 30 проєктів у 14 регіонах, що забезпечить 10 млн населення питною водою.

● Тепло піде в київські будинки з понеділка. Київ розпочне підключення тепла до житлових будинків із 2 листопада, на це може знадобитися близько тижня. Наразі опалення вже є, зокрема, у 157 медустановах, 402 дитячих садках та 85 школах, уточнив мер міста Віталій Кличко.

Кличко нагадав, що опалювальний сезон у столиці розпочався 16 жовтня — спочатку для закладів соціальної сфери.

Реклама:

І насамкінець:

● В Олешках почалась евакуація. Українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вирушила до російської Анапи, повідомив Давид Арахамія, голова парламентської фракції Слуга народу. Звідти їх літаком доправлять до Білорусі, а потім автобусами вони зможуть повернутися в Україну, додав він.

Зранку стартувала основна фаза гуманітарної місії в Олешках. Після того, як розмінування маршрутів було завершено, гуманітарний конвой зранку доправив допомогу в місто, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Уранці він зробив заяву для преси з окупованого Армянська в Криму спільно з російською омбудсменкою Яною Лантратовою, після чого вирушив в Олешки. Лубінець повідомив, що для людей, які бажають виїхати з Олешків, таку можливість буде забезпечено до 14:00 30 жовтня. Для евакуації мешканців підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.