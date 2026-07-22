Про палаючі склади Wildberries, новини з Криму та очікування ще важчої зими

Вибачте, якщо комусь псую переможну перемогу, але нею не пахне від слова взагалі

Дав Тарас Чмут інтервʼю, у якому на фоні усіх скандалів щодо Федорова/Сирського та Скелі промайнула думка, що зима буде важкою.

Хтось почув, що він усіх закликає їхати за кордон, хтось — що він біситься з жиру, бо пропонує виїхати в село/приватний будинок/райцентр тощо.

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Переконуюсь, що значна частина, принаймні, фейсбучної бульбашки у нас перебуває поза контекстом реального стану справ, тікає в стадію заперечення та гніву і лиш здатне шукати винних, чия вина лиш в тому, що вони озвучують те, що і так ясно будь-якій дорослій тверезомислячій людині.

Ні, це не текст підтримки Чмута, бо він сам розбереться, але я теж розділяю думку, що:

— Минула зима була найважчою в нашій історії, а наступна — так, може бути ще гіршою.

Я тут навіть не можу не згадати Антона Швеця, який, здається, після зими 2022−2023 років у відповідь на численні пости «пережили зиму — рсні п*зда» написав легендарне «Ви так радієте, нібито це остання зима у цій війні». Чи щось таке. В граніт його слова. І слова Чмута. Про село і закордон.

Наше суспільство вперто грає в героїв

Наше суспільство вперто грає в героїв, де якісь героїчні цивільні мають героїчно вертатися у прифронтові міста, купувати каву, водити дітей в садочок, всім своїм виглядом демонструвати, що життя триває і так далі.

Бо податки/донати/незламність (потрібне підкреслити). І державі то все, що три вище — важливо.

Шановні, реальність — вона інакша.

Державі на те байдуже в моменті, коли вимерзають висотки і не вистачає наметів ДСНС. Коли рве магістралі, а напруга в мережі стрибає від 120 до 380 вольт.

Державі байдуже на героїзм цивільних, коли останні копи в секторі намагаються вивезти на броньованих крузаках незламні сімʼї і отримують фпв-ху рубікона в будку (хай береже ймовірність цих справді відважних та чесних людей і хай пам’ятають їх колег, які загинули, намагаючись врятувати тих, кого мільйон разів попереджали, що гряде).

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Я до чого це все. Я теж люблю читати новини з Криму, з Росії, Wildberries, нафта, облігації. Але ті з вас, хто цей-во — припиніть, будь ласка, браваду.

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Видихніть. Сядьте. Подумайте. Якщо від слів Чмута вам особисто десь болить — то це ж не проблеми Тараса. Він не сказав нічого такого, що суперечить реальності. Нічого. Прочитайте це по літерам.

І ні, це не означає, що він сіє паніку, перетворює наратив «рсні п*зда в нам п*зда».

Він просто описує реальність, яка, окрім Криму, палаючих складів і танкерів складається з Костянтинівки, Запоріжжя, Сум, випалених заправок навколо Дніпра і Чернігова, ледь відновлених підстанцій та газових свердловин.

Подякуйте за те, що ця дискусія почалася в липні.

Нє, всі не поїдуть. Або не всі поїдуть в село. Але припиніть браваду.

Мені особисто глибоко все рівно на розхитану психіку жінок, чоловіків, які ледь вивозять всі існуючі проблеми і вимагають, щоб не нагнітали.

Та ніхто не нагнітає. З вами балакають, як з дорослими: дивись, скоро зима. Дивись. Реактивні шахеди і балістика. Дивись, додай 2+2. В тебе є план Б?

Якщо що — моя родина в Україні і не в селі. Вони не збираються їхати за кордон. Але це не через податки, донати, звитягу, незламність чи іншу маячню.

Звитяга і незламність — на фронті.

Тил же має працювати так, щоб, за можливості, крутити економіку (про оборонний сектор не говоримо, то взагалі окрема історія в три зміни незалежно ні від чого), але, головне, щоб в разі настання різного роду колапсів — невідкладної допомоги від Сил оборони в плані «обігріти/нагодувати» потребували тільки немічні, старі та ті, хто дійсно лихою долею випадку опинився в скруті.

А не дорослі люди, що за кавою дивляться ютьюб, а потім пишуть обурені пости в фейсбук, як вони незгодні з Чмутом, що зима може бути важкою.

Вибачте, якщо комусь псую переможну перемогу, але нею не пахне від слова взагалі.

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Ні, війна не завершиться завтра, восени чи наступного року.

Так, буде важче, особливо після можливої російської мобілізації.

Але ми стоїмо, ми даємо тягла виродкам і у них зима теж буде дуже важкою.

Майте тиху ніч.

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Текст опубліковано з дозволу автора