Путін знову радіє дорогій нафті

Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в Затоці набирає обертів, знову забираючи на себе всю увагу світу після завершення чемпіонату світу з футболу

І розширює свою географію. От і над Йорданією вже не рекомендують літати і явно не через можливість зіткнутись там з кораблем прибульців. А хусити — іранські посіпаки з йєменських печер — доєдналися до «двіжухи» і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі. Передаючи привіт Саудівський Аравії, в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем поки страждали інші країни Перської Затоки, дратуючи сусідів.

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Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватись на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту. Цього разу не одномоментного стрибка. Скоріше, ми бачимо повзучий тренд. Але повзе він стало і зовсім не в той бік, який би нам подобався. Привівши вартість бареля бренту до магічної цифри у 100 доларів за барель.

На ранок п’ятниці ціна одного бареля