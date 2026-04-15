Цифровий євро. Що це за валюта і чим краща за готівку та картки

Цифровий євро — це природний етап еволюції грошей в умовах дедалі більш цифрової економіки. Вплине на кожного

Гроші змінюються з такою швидкістю, яка раніше була просто неймовірна. За останні 10 років кредитні та дебетові картки, а також мобільні застосунки на телефонах практично замінили готівку. Паперові банкноти і монети використовуються все рідше, а фізичні гроші поступаються місцем цифровим.

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На тлі цієї тенденції Європейський центральний банк (ЄЦБ) працює над запуском цифрового євро — електронної версії державних грошей.

Ідея виглядає простою, але матиме серйозні та потенційно складні наслідки — як для звичайних людей, так і для фінансових систем Європи. Це вплине на кожного.