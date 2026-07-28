У компанії з Путіним. Три лідери, три війни й одна на всіх помилка
Немає нічого небезпечнішого за безрозсудного лідера, якого змусили публічно визнати власну неправоту
Дональд Трамп, Беньямін Нетаньягу та Володимир Путін разюче відрізняються один від одного, але мають одну важливу спільну рису: кожен із них переконаний, що він розумніший і прозорливіший за всіх інших. На жаль, усі троє припустилися однієї з найбільш згубних для будь-якого лідера помилок — оточили себе підлабузниками. Через це всі троє втягнули свої країни у війни, що ведуть у глухий кут. А вийти з цих глухих кутів сьогодні можна лише ціною вкрай принизливих поступок.
І саме тут варто насторожитися. Немає нічого небезпечнішого за безрозсудного лідера, якого змушують публічно визнати власну помилку. Дуже часто його першим інстинктом стає не виправлення помилки, а подвоєння ставки на програшну стратегію.
Почнімо з ізраїльського прем'єр-міністра. Головна ознака того, що Нетаньягу втратив відчуття реальності — і потягнув за собою керівництво легендарної ізраїльської розвідки Моссад, — виявилася у двох його рішеннях,