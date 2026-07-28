У компанії з Путіним. Три лідери, три війни й одна на всіх помилка

Дональд Трамп, Беньямін Нетаньягу та Володимир Путін разюче відрізняються один від одного, але мають одну важливу спільну рису: кожен із них переконаний, що він розумніший і прозорливіший за всіх інших. На жаль, усі троє припустилися однієї з найбільш згубних для будь-якого лідера помилок — оточили себе підлабузниками. Через це всі троє втягнули свої країни у війни, що ведуть у глухий кут. А вийти з цих глухих кутів сьогодні можна лише ціною вкрай принизливих поступок.

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І саме тут варто насторожитися. Немає нічого небезпечнішого за безрозсудного лідера, якого змушують публічно визнати власну помилку. Дуже часто його першим інстинктом стає не виправлення помилки, а подвоєння ставки на програшну стратегію.

Почнімо з ізраїльського прем'єр-міністра. Головна ознака того, що Нетаньягу втратив відчуття реальності — і потягнув за собою керівництво легендарної ізраїльської розвідки Моссад, — виявилася у двох його рішеннях,