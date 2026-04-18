100 днів Буданова. Що змінилося у Офісі президента України

Святкування Великодня і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня, — перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату.

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Але, в будь якому випадку, зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з ОП, і з політичним статусом Кирила Буданова.

Почнемо з ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні в Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема це пов’язано з тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме в Єрмаку, або все серйозніше і складніше.

Адміністрація президента завжди була в Україні політичним урядом

Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив Адміністрації президента України (саме так ця інституція називалася більший час свого існування) розпочався ще з президенства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом. Але завжди була одним з головних центрів влади в Україні. І це було пов’язано не з тим, хто саме її очолював (хоча це також дуже важливо), а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою в системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління (президентсько-парламентську, парламентсько-президентську або навіть суто парламентську) визначали політологи і політики.

Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати (завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили) і Верховну Раду України і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан (перший очільник ОП) і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники.

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Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні.

Ситуація майже не змінилася в тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати в такому автономному режимі, якого мабуть не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки.

Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Всі головні рішення, в першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах всі заступники керівника ОП, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з’явилося нових людей, які б були пов’язані з Будановим. В статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінські він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на ОП є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака.

І це обумовлено, на мій погляд тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою, він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм Офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України (яким був і раніше в статусі керівника ГУР МО України). Але в своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися з президентом України з деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе зазначу, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися з Верховним Головнокомандувачем. Більше того, в команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз в найближчому оточенні президента України така людина з’явилась.

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Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою (в політико-управлінському сенсі), головним інструментом управлінського процесу через ОП. Фактично Андрій Єрмак намагався бути alter ego (другим Я) президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України (в цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях). Однак проблема була в тому, що одночасно його сприймали як «темний бік» президента Зеленського.

Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз.

В перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з РФ при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення з Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв’язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема в подоланні парламентської кризи.

З високою ймовірністю неформальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми в його відносинах з президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства.

Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України (як, наприклад, на захід Центру протидії корупції). І це можна сприймати як позиціонування себе як «Анти-Єрмака», і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського.

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Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору: що Зеленський через призначення Буданова керівником свого Офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна з цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника ОП є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова.

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Текст опубліковано з дозволу автора