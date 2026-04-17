Жорстока війна кланів. Як у РФ свої з'їли свого

Змія продовжує кусати себе за хвіст: у військово-політичному керівництві країни-агресора набирає обертів процес під назвою «павуки в бляшанці»

Нещодавній «нещасний випадок» — заступник колишнього міністра оборони РФ Павло Попов отримав 19 років ув’язнення суворого режиму. Як то кажуть, свої з'їли свого. Під яким же соусом?

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Павло Попов понад 10 років служив путінській системі «вірою і правдою»: розікрав 30 млн рублів під час будівництва парку. Принаймні, так стверджує слідство. Це вже другий вирок у межах кримінальних проваджень проти чотирьох заступників ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу, відкритих під час повномасштабного вторгнення.

Першим із цієї когорти, хто отримав вирок, був давній друг і спільник Шойгу — Тимур Іванов. Минулого літа його засудили до 13 років. Суд над іншим заступником ексміністра оборони РФ Дмитром Булгаковим триває. Також минулого місяця стало відомо про затримання першого заступника ексміністра оборони РФ Руслана Цалікова, якого підозрюють у створенні злочинного угруповання для розкрадання бюджетних коштів. Окрім заступників Шойгу, під арештом перебуває начальник головного управління кадрів міноборони РФ Юрій Кузнецов.

Побоювання щодо « очищення» російської влади є безпідставними

Історії у всіх схожі - підозри в хабарництві та розкраданні. Але ці гучні справи — лише верхівка айсберга, за якою ховається щоденна і жорстока війна кланів. Про це свідчить суха статистика: минулого року кількість кримінальних справ проти російських чиновників зросла майже на 30%.

Судячи з перших місяців 2026 року, ця тенденція лише посилюється. Від початку року під слідство потрапили 72 чиновники федерального та регіонального рівнів. Зрозуміло, що група Шойгу та інші «військові банди» — не єдина фауна на болотах, яка потрапляє під чистки. Серед нещодавно затриманих — регіональні міністри, віцегубернатори та інша «цивільна риба».

З одного боку, російські крадії та корупціонери для нас навіть корисні. Можна було б припустити, що, позбуваючись їх, система РФ стає ефективнішою. Але з іншого — ми бачимо, що на місце одних приходять інші. Чесних персонажів у цій мафіозно-клановій структурі просто не існує. Тому побоювання щодо «очищення» російської влади є безпідставними.

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Ця тенденція — лакмусовий папірець глибших проблем, що накопичуються внаслідок війни, яку Росія вже не витягує. Катастрофічні втрати на фронті, макроекономічні труднощі, банкрутства підприємств, скорочення бюджетних видатків, втрата закордонних активів — усе це веде до явища, яке біологи називають зменшенням кормової бази. У таких умовах альфа-представники болотної фауни починають поїдати одне одного.

Ми не знаємо, як довго ця змія буде пожирати сама себе і чи добереться вона до власної голови — кількох ключових кремлівських «старців», включно з Путіним. Але очевидно, що довго існувати в такому режимі вони не зможуть.

Ми зі свого боку гарантуємо: кормова база й надалі зменшуватиметься. Кількість бойових втрат противника зростатиме, нафтоналивайки палатимуть, недоімперія тріщатиме. Ми розчавимо це кубло моральних покидьків. Добро буде перемагати зло. Ми будемо перемагати. Слава Україні!

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Текст опубліковано з дозволу автора