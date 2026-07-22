Нова війна в Червоному морі? Хусити оголосили про блокаду Саудівської Аравії

Ємен і Червоне море ризикують перетворитися на арену чергового тривалого та руйнівного конфлікту, що не має шляху до врегулювання

Підтримувані Іраном хусити оголосили про блокаду Саудівської Аравії, поставивши під загрозу одну з ключових транспортних артерій, від якої залежать країни Перської затоки та світові поставки нафти. Ця заява пролунала на тлі загострення риторики між хуситами та Ер-Ріядом, що тривало кілька тижнів, а також після обміну ракетними ударами минулого тижня, який фактично поклав край чотирирічному відносному затишшю у відносинах між єменським рухом, очолюваною Саудівською Аравією коаліцією та її союзниками в уряді Ємену.

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Наразі Саудівська Аравія експортує близько 4 млн барелів нафти на добу через порт Янбу на Червоному морі — це на 400% більше, ніж до початку війни з Іраном. Баб-ель-Мандебська протока стала життєво важливою альтернативою Ормузькій протоці для світових потоків нафти: у червні через неї проходило понад 7 млн барелів нафти на день, тоді як до початку війни з Іраном цей показник становив близько 4 млн.

Те, наскільки руйнівною для світового ринку нафти та економічної стабільності країн Затоки виявиться нова кампанія хуситів, залежатиме від трьох чинників.