Фіктивна медсестра і події на Борщагівці. Причини і наслідки

Найпростіше було б написати: всі причетні до перекидання автобуса з азовцями мають бути суворо покарані. Але це лише 50% справи

1. Я багато раз говорив, що одна з наших головних проблем — відсутність політиків, які задають загальнонаціональний порядок денний. Точніше, є лише дві інституції: антикорупціонери (в широкому розумінні), які монополізували право на визначення «хто є корупціонером», та президент, який задає внутрішній порядок денний через зовнішню діяльність.

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Усі інші політичні і квазіполітичні сили задають порядок денний виключно у власних бульбашках. А це, своєю чергою, веде до дуже серйозної сегментації та розшарування суспільства, адже ці бульбашки будують свою ідентичність передусім на ворожості до інших.

2. У 2022 році у нас утворився певний горизонтальний пакт про те, що є добром, що злом, що можна, а що не можна. Протягом останнього року, як мені здається, відбувається дуже серйозна ерозія цього пакту. Він ще тримається, він доволі міцний, але все більше розʼїдається.

Катастрофічна проблема — збільшення ворожнечі між політичними бульбашками

3. Події в Петропавлівській Борщагівці мають всі ознаки організованого дійства (14-річний пацан, який перелазить через паркан частини, тут же підʼїздить «медсестра-стрімерша», а далі люди, які ненавидять ТЦК і мовчазно сприймають СЗЧшників, відчувають свою безкарність.

І тут ми підходимо до головного: чому вони відчувають свою безкарність?

З одного боку, бо вони в натовпі. З іншого, всі знають таксу в ТЦК — і всі реформи не мають жодного результату. Багато хто знає про фіктивних лікарів, які за відповідну таксу відвезуть тебе на швидкій «на свободу», тощо. І головне, всі вчора змогли побачити: Жан Новосельцев спокійно може стрімити про «будинок тортур», і йому нічого за це немає.

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4. Якщо все це спростити: у 2022 році абсолютна більшість сказала: «Я — це держава». В 2026 абсолютна більшість говорить: «Я за Україну, але держава мені не дуже подобається». Тобто, ми повертаємося до однієї з найбільших проблем країни: ми утворилися як політична нація, але ніяк не можемо утворити консенсус із державою.

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5. Повторюся: поки горизонтальний договір про те, що можна, а що не можна, відносно міцний. Але маємо катастрофічну проблему — збільшення розриву і ворожнечі між сегментованими політичними бульбашками. Без загальнонаціонального діалогу вийти з цієї кризи неможливо. Так само, як неможливо буде це зробити, якщо всі винні у вчорашній історії не будуть жорстко покарані.

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Текст опублікований з дозволу автора