Як Україна створила унікальну систему ППО для боротьби з дронами

Нинішня ставка на безпілотні засоби ППО вкотре доводить: потреба — мати винахідливості, особливо на війні

У 2026 році російський наступ в Україні втратив попередній темп: армія Путіна зазнає рекордних втрат, але їй вдалося захопити значно менше територій, ніж у попередні роки. Водночас українські війська змогли провести серію локальних контрнаступальних операцій, звільнити стратегічно важливі ділянки та спростувати твердження Кремля про безперервне просування російських сил.

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Зміна ситуації на полі бою викликала жваву дискусію серед міжнародних спостерігачів. Багато хто з них пов’язує успіхи України з розширенням її спроможностей завдавати ударів середньої дальності. На їхню думку, це дозволяє підривати логістичне підґрунтя російського вторгнення.

Чимало уваги приділяється й масштабним кадровим перестановкам в українському військовому керівництві — командування військовими операціями переходить до нового покоління молодих офіцерів, які мислять нестандартно.

Однак один із важливих факторів поки що залишається в тіні —