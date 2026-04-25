Облога російського нафтохіма. Що ми зробили лише за два тижні

Хочу показати, яка картинка вимальовується у світлі останніх атак по болотах — тобто що ми зробили з російською нафтовою системою за останні два тижні

Розберемо останні удари та побачимо сукупність усього, що може принести Росії біла пушна тваринка.

ЛВДС Самара — хаб, де народжується Urals

21 квітня дрони Альфи СБУ вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції Самара в Просвєті. Це не нафтопереробний завод. Це найбільший резервуарний парк Європи — 71 резервуар, 1,6 млн кубометрів нафти, 216 гектарів. Саме тут змішують нафту з Сибіру, Татарстану, Казахстану і створюють сорт Urals — головний російський експортний продукт.

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Б'ємо вже не тільки заводи, а й по самій системі транспортування

Результат: пошкоджено п’ять резервуарів по 20 000 кубометрів кожен. Тобто 100 000 кубометрів сирої нафти — у вогні або виведено з обігу. А ще — порушено логістику для трьох НПЗ регіону, які ця станція живить.

Самарський НПЗ-кластер — три заводи, і всі зупинені.

Самарська область — це єдине місце в Росії, де в одному регіоні зосереджено одразу три великих НПЗ Роснєфті. І всі три зараз або стоять, або пошкоджені.

Новокуйбишевський НПЗ. Потужність 8,3 млн тонн на рік. У 2024-му виробив 1,1 млн тонн бензину, 1,64 млн тонн дизелю. 18 квітня виведено обидві установки первинної переробки: АВТ-11 (18 900 тонн на добу — 80% потужності) та АВТ-9 (4 700 тонн на добу). Завод стоїть повністю. 23 квітня його вдарили ще раз — по вже зупиненому. Тобто не дають відновитись. І це мінімум шостий удар за шість місяців: вересень, жовтень (19-го), листопад (16-го і 27-го), 2 січня 2026, 18 квітня, 23 квітня.

Сизранський НПЗ. Потужність 8,5 млн тонн на рік. 18 квітня виведено установку АВТ-6 — 71% потужності заводу (17 100 тонн на добу). До цього зупинявся в грудні 2025 і серпні 2025.

Сумарно лише ці два заводи давали щороку близько 2,5 млн тонн дизелю та 1,9 млн тонн бензину. А зараз вже нуль.

Туапсе — єдиний НПЗ на Чорному морі, по якому 16 і 20 квітня було здійснено два удари. Потужність: 12 млн тонн на рік. 90% продукції йшло на експорт через суміжний морський термінал. Удари пошкодили глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну систему, резервуарний парк. Завод стоїть. Пожежа не вгасала кілька днів, а NASA Worldview зафіксувало шлейф диму завдовжки 300+ кілометрів, аж до Ставрополя. Місцеві «півні» скаржились на нафтовий дощ та записували відео. Місцева влада скасувала уроки в школах та дивиться на нафтову пляму в затоці.

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Окремо треба згадати пошкоджені глибоководні стендери, бо це означає, що навіть якщо завод відновить переробку, відвантажити продукцію на танкери він не зможе.

Нафтоперекачувальну станцію Горький уразили у ніч на 23 квітня. Це Кстово, Нижньогородська область. Станція Транснефть-Верхняя Волга. Транспортує нафту по маршруту Сургут-Горький-Полоцьк, тобто в напрямку Дружби і Лукойл Кстово. Удар: три резервуари, пожежа площею 20 000 кв. м. Це вже другий трубопровідний вузол після ЛВДС Самара, який отримав удар за тиждень.

Б'ємо вже не тільки заводи, а й по самій системі транспортування.

Феодосія — це одвічна чорноморська артерія Криму.

Морський нафтовий термінал у Феодосії залишається єдиним маршрутом морського постачання нафтопродуктів до Криму з боку Чорного моря, в обхід Керченського мосту. Жовтень 2025: два удари, знищено 11 резервуарів. 8 квітня пожежа вже тривала понад 3 доби.

23 квітня — щонайменше п’ять прильотів, потужна пожежа, дим видно за десятки кілометрів.

Додаючи знищення поромів залізничного перевезення (всі три вже не працюючі, пам’ятаєте Авангард і Славянін) та виведення з ладу БДК ЧФ РФ — це системне виведення кримської паливної логістики.

А тепер загальна картина російських втрат.

За даними Reuters і МЕА, у квітні Росія скоротила видобуток нафти на 300−400 тисяч барелів на добу. За даними РБК, зараз простоюють 38% потужностей російських НПЗ. За оцінками KSE Institute, лише з 23 березня по 5 квітня Росія недоотримала від нафтового експорту $1,76 млрд. МЕА знизило прогноз поставок нафти з РФ на 120 000 барелів на добу до кінця року.

І це все на фоні найвищих цін на Urals з 2013 року через ситуацію в Ірані. Нафта дорожча, а продати не можуть в усіх ефемерних обсягах. Бо горить, палає, техніка ворожа…

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Ось це і є стратегія.

Не один удар, не два. Систематичне виведення всього ланцюга — від хабу змішування до морського терміналу. І поки хтось питає, «навіщо бити по НПЗ, якщо вони відновлюються» — ось відповідь: їх б’ють знову, до того, як відновляться.

Шостий удар по одному заводу за пів року. Це вже не атаки. Це і є облога.

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Текст опублікований з дозволу автора