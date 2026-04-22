Удар по серцю нафтової логістики. Чим важлива для Росії ЛВДС Самара

Вночі 21 квітня дрони СБУ знову добрались до Самарської області. Під удар цього разу потрапила ЛПДС Самара. Давайте розберемось, що це таке і чому це набагато цікавіше, ніж черговий НПЗ.

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Спочатку — трошки лікбезу. Бо більшість людей плутають НПЗ і ЛВДС, а різниця принципова.

НПЗ — це завод, який переробляє нафту на бензин, дизель, мазут, авіагас. Ми по них б'ємо давно і ефективно: Туапсе (перший великий удар був 25 січня 2024, потім ще кілька разів в 2025, і зараз ми третій день спостерігаємо вулканові краєвиди), Куйбишевський НПЗ у Самарі (вперше в березні 2024 року), Новокуйбишевський, Сизранський — все Самарська область. І кожен раз — це пожежа, зупинка, падіння виробництва палива для армії та внутрішнього ринку (півням також треба ж чимось свої відра заправляти).

ЛВДС — це вже зовсім інша історія. Це не завод. Це транспортний і розподільчий хаб. Ця Лінійна Виробничо-Диспетчерська Станція нафту не переробляє — вона її накопичує, змішує і штовхає далі по трубопроводах у різних напрямках.

ЛВДС Самара — це найбільший резервуарний парк у Європі

І от тут починається найцікавіше.

ЛВДС Самара — це найбільший резервуарний парк у Європі. Не в Самарській області. Не в Росії. В Європі!

71 резервуар, в якому сумарно загальної ємності понад 1,6 млн кубометрів нафти! Площа об'єкту — понад 216 гектарів. Дві нафтоперекачувальні станції: «Самара-1» і «Самара-2», і ще окрема станція змішування нафти.

Сюди сходяться одразу чотири магістральних нафтопроводи: «Альметьєвськ — Куйбишев», «Калтасинський — Куйбишев», «Нижньовартовськ — Курган — Куйбишев» і «Гур'єв — Куйбишев». Тобто сюди тягнеться нафта з Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурга і Казахстану.

Тому тут якраз нафту і змішують. Беруть високосірчасту і низькосірчасту нафту з різних родовищ та отримують той самий сорт Urals. Головний російський експортний сорт, який іде до Індії, Китаю та інших «нейтральних» країн, що купують у Путіна нафту і фактично фінансують цю війну.

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Але це ще не все. Звідси нафта розподіляється далі: частина — через трубопровід «Дружба» на захід і північ, частина — перекачується в порт Новоросійська для морського експорту, а частина залишається для роботи самих НПЗ Самарської області, які ми вже неодноразово смажили. Про Куйбишев, Новокуйбишев і Сизрань ми постійно чуємо в новинах.

Розумієте логіку? Удари по НПЗ це удари по виробництву пального. Удар по ЛВДС Самара — це удар по серцю всієї нафтової логістики регіону одночасно.

Для розуміння масштабу поясню через відомий всім об'єкт «Ямальський хрест». Це найбільший газопровідний хаб Росії, де перетинаються магістральні газопроводи з Ямалу в усіх напрямках — Європа, схід, північ. Його часто називають серцем газової системи Росії. Так от ЛВДС Самара — це те саме, тільки для нафти. Вузловий розподільник, без якого вся система перестає нормально функціонувати. 34 станції «Транснефть-Приволга» в цій мережі перекачують понад 140 млн тонн нафти на рік, а це третина всієї нафти, видобутої в Росії.

Перша атака дронів по самій ЛПДС була в вересні 2025 року. Сьогоднішня вже повторна, але думаю, що такий важливий об'єкт не потрібно на довго залишати без нашої уваги. Росіяни, звісно, кажуть «все збили», але губернатор Федорищев підтвердив удари по «промисловому підприємству». Служба ж Божа заявляє про влучання в 5 резервуарів. Сподіваюсь, що там і по насосах влучили, бо стояча нафта в трубі це ще та забава.

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