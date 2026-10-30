Змусити замовкнути через суд. Чому Україні потрібен закон проти SLAPP

Для придушення публічної критики не обов’язково вигравати справу. Іноді достатньо змусити людину роками захищатися. Законопроєкт № 16117 має дати відповідь на цю проблему

Кожне журналістське розслідування — це своєрідна лотерея для редакції. Причому ще до його публікації. Адже ніколи не знаєш, як відреагують герої матеріалу.

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Один варіант — документи, пояснення, вимога виправити конкретну помилку, якщо вона є, або прохання опублікувати відповідь. Тобто цілком нормальна реакція на журналістську роботу.

Інший — судовий позов із такими вимогами, що замість підготовки наступного розслідування журналісти опиняються в багаторічному квесті під назвою «Судовий процес заради процесу». І найцікавіше, що в цьому квесті перемога позивача зовсім не обов’язкова. Достатньо, щоб журналіст якомога довше не міг із нього вибратися, витрачаючи час, гроші та сили замість роботи над новими розслідуваннями.

До суду йдуть за можливістю добряче виснажити опонента

Звісно, саме по собі звернення до суду ще не означає тиску. Кожен має право захищати свою репутацію, зокрема від недостовірних публікацій. І ніхто цього права не заперечує. Але проблема починається тоді, коли до суду йдуть не стільки за справедливістю, скільки за можливістю добряче виснажити опонента. І тоді замість пошуку істини починається зовсім інша арифметика: скільки коштуватиме відповідачу кожне наступне засідання і як довго він зможе оплачувати цей судовий марафон.

Розслідування відкладаються, редакційний бюджет замість нових матеріалів фінансує роботу адвокатів, а джерела інформації починають боятися, що їхні імена стануть відомими. І найголовніше — поки суд роками з’ясовуватиме, хто правий, публічна дискусія щодо суспільно важливого питання може завершитися, так і не розпочавшись.

Саме так працює SLAPP — стратегічний позов проти громадської участі. І найнебезпечніше тут те, що навіть програш ініціатора такого позову не означає, що його мети не було досягнуто. Навіть перемога в суді через кілька років не поверне відповідачу втраченого часу та можливостей. Журналістське розслідування, яке так і не побачило світ вчасно, могло вплинути на рішення влади. Громадська кампанія, яку довелося згорнути через судову тяганину, могла зупинити незаконну чи шкідливу для громади забудову.

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І ось парадокс: суд можна виграти, але справу, заради якої варто було говорити, — програти. Адже час у таких справах вимірюється не лише гонорарами адвокатів і судовими витратами.

Саме тому я підтримую ухвалення анти-SLAPP законодавства в Україні. Зареєстрований 30 вересня 2026 року законопроєкт № 16117 про захист осіб, які здійснюють громадську участь, від явно необґрунтованих позовів або зловживань судовим процесом пропонує механізми такого захисту.

І тут варто розвіяти ще один поширений міф: SLAPP — це проблема лише журналістів та громадських активістів.

Було б помилкою думати, що SLAPP — це проблема виключно журналістів, громадських активістів чи правозахисників. Поставити незручне запитання може кожен. Мешканці громади — поцікавитися, куди витрачаються їхні гроші. Батьки — публічно порушити питання умов навчання дітей. Працівники — повідомити про небезпеку для інших.

Для того щоб захищати суспільні інтереси, не потрібно мати посвідчення журналіста чи громадського активіста. І, на жаль, для того щоб отримати позов у відповідь на незручне запитання, — теж.

Коли перспектива дорогого й багаторічного судового процесу змушує таких людей мовчати, програють не лише вони. Програє суспільство, яке так і не дізнається про можливі зловживання, небезпечні рішення чи нецільове використання спільних коштів. Тому захист від SLAPP — це не лише захист конкретного відповідача, а й захист права суспільства знати.

Водночас це зовсім не означає, що журналістське посвідчення чи статус громадського активіста дають індульгенцію від відповідальності. Суспільно важлива мета не звільняє від обов’язку перевіряти факти та поважати права інших. Суд повинен оцінювати не професію чи статус відповідача, а характер його громадської участі, зв’язок позову з такою діяльністю та наявність ознак зловживання судовим процесом.

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І тут виникає принципове питання: коли саме має спрацювати захист від SLAPP?

Якщо суд встановить зловживання лише після кількох років розгляду, такий захист ризикує перетворитися на запізнілу справедливість. Відповідач уже витратив гроші, час і сили, розслідування залишилося неопублікованим, а громадська кампанія — згорнутою. Ініціатор тиску міг уже отримати бажаний результат, навіть програвши справу.

Тому можливість раннього відхилення явно необґрунтованих позовних вимог має принципове значення. Директива (ЄС) 2024/1069 передбачає відповідний механізм із процесуальними гарантіями, зокрема вимогами до обґрунтування позову та можливістю оскарження рішення про раннє відхилення.

Адже сенс захисту від SLAPP — не просто дати людині шанс виграти суд через кілька років, а не дозволити перетворити ці роки на покарання за громадську участь.

Здавалося б, що може бути суперечливого в механізмі, покликаному запобігати зловживанню судовим процесом? Однак саме навколо нього виникає чи не найбільше дискусій. І головний аргумент противників анти-SLAPP законодавства — нібито загроза фундаментальному праву на справедливий суд.

При цьому серед тих, хто висловлює такі застереження, перш за все адвокати, які захищають інтереси багатих та впливових осіб і подають від їхнього імені позови проти активістів, журналістів та інших громадян, які порушують суспільно важливі питання щодо можливих фактів корупції, незаконної забудови та інших зловживань владою.

Однак тут важливо не плутати дві принципово різні речі: реалізацію права на справедливий суд для захисту своїх порушених прав і використання суду як інструменту залякування та переслідування тих, хто захищає суспільні інтереси громади чи суспільства загалом.

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І саме тут проходить принципова межа. Закон має захищати право звернутися до суду, але не повинен дозволяти використовувати судовий процес як інструмент покарання за громадську участь. Тому значення має не лише те, з якими вимогами звертається позивач, а й те, чи не використовуються ці вимоги для досягнення іншої мети — залякування, виснаження ресурсів або припинення публічної критики.

Наприклад, позовні вимоги можуть передбачати мільйонні компенсації, які де-факто перетворюються на погрозу фінансового знищення відповідача. Або проти однієї особи можуть подавати схожі позови в різних юрисдикціях, вимагати арешту всіх її рахунків як заходу забезпечення позову тощо. Такі обставини можуть свідчити про зловживання судовим процесом, коли його використовують не для захисту права на приватність чи ділової репутації, а для тиску на тих, хто здійснює громадську участь.

Саме на такі випадки держава повинна мати відповідні надійні механізми, які й пропонуються законопроєктом № 16117.

Від ухвалення такого закону виграють не лише й навіть не передусім жертви SLAPP, а сама судова система. Адже розгляд справ, справжньою метою яких є тиск на відповідача, забирає в судів цінний час, який вони могли б використати для захисту дійсно порушених прав громадян. Ба більше, за такі зловживання платять і люди, які очікують на судовий захист своїх прав, — тривалішим очікуванням судового рішення.

Повернімося до тієї самої журналістської лотереї, з якої почали. Для журналістки питання не лише в тому, чи виграє вона суд, а й у тому, чи матиме можливість після одного незручного розслідування підготувати наступне. Для громади — чи наважиться хтось знову публічно запитати, куди витратили її гроші. Для держави — чи залишиться суспільний контроль дієвим, коли впливова людина воліє уникнути відповідей.

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Парламенту варто підтримати законопроєкт № 16117 і довести його до дієвого закону. Можливість говорити про суспільно важливе має залежати від фактів і відповідальності автора. Вона не повинна залежати від того, скільки років судового процесу він здатен оплатити.