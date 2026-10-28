Минулого тижня вся країна була шокована драматичним новинами про обшуки у голови центрального банку

Хоча операція проводилася максимально секретно, аби запобігти публічному витоку чутливої інформації про причетність керівництва банку до протизаконних дій, що в свою чергу могло б привести до паніки на фінансових ринках, падінню біржових індексів, девальвації національної валюти та підвищення вартості державного боргу, заходи, вжиті для забезпечення секретності операції, все ж таки не змогли повністю запобігти розголошенню інформації, яка із самого ранку почала ширитися національними та міжнародними ЗМІ.

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В підсумку, індекси фондового ринку відкрилися значним падінням, національна валюта втратила 10% вартості відносно кошика популярних світових валют, а дохідність державних облігацій підвищилася аж на 100 бп. Намагаючись пом’якшити наслідки скандалу, президент країни