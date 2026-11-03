Тепер, коли Трамп і Путін так явно об'єдналися, бути американцем в Україні накладає додаткову відповідальність. Але це не єдина причина

Коли ви це читатимете, я, цілком можливо, буду повзти через поле в шерензі інших іноземців, тягнучи всі наші речі, поки ми всі намагаємося заслужити шеврони з українським прапором на наших рукавах.

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Я — американець, і останні три роки жив у Києві, працюючи редактором і репортером, який висвітлював російську війну, перш за все для українських медіа. Тепер я приєднався до українського війська — або принаймні намагаюся це зробити.

БЗВП, на яку я записався, відома тим, що є особливо виснажливою. Мій розум готовий. Моє тіло? Є причини сумніватися. Мої 44-річні коліна бачили й кращі часи, і я ніколи в житті не підтягувався на турніку.

Тож, хоча я й не планую рахувати своїх курчат, поки вони не вилупились, я б хотів скористатися нагодою й пояснити, чому я це роблю.