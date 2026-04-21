Пригадалося, як в кінці 90-х, коли я був партнером у міжнародній інвестиційній компанії, ми з колегами жваво обговорювали настання ери інтернету, ті можливості, які дарувала нова технологія, і, звісно, шалений біржовий ажіотаж навколо компаній із суфіксом ".com" та захмарні ціни на їхні акції.

Реклама

Наша компанія теж не стояла осторонь процесів — cиндром FOMO (страх проґавити можливість) це не сучасна вигадка — й інвестувала чималі гроші в напрямок інтернет-торгівлі цінними паперами, створивши в одній з європейських столиць абсолютно новий підрозділ із заповітними літерами ".com" в кінці традиційної назви. Ми опинилися на вістрі супер технології, яка мала змінити життя людства, а нас зробити багатими людьми.

Історії властиво римуватися — відома фраза — і, як правило, з часом змінюється лише форма, а не суть. На зміну ері інтернету прийшов штучний інтелект, «.com» замінили на абревіатуру AІ, але людська природа не стала від цього іншою — головним каталізатором для ринків, як і раніше, залишаються не об'єктивні досягнення, а те ж саме FOMO. Зі страху проґавити епохальну можливість одні інвестують сотні мільярдів в побудову АІ-інфраструктури, не маючи й гадки про те, чого можна очікувати від технології через рік-півтора.