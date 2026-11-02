«Дякую за нову тему для мемів довбо*оби». Соцмережі заполонили жарти про ядерну загрозу та вуличні бої

Українці жартують про ядерну загрозу, вуличні бої та Кличка (Фото: Threads/Скриншот)

Увечері 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що офіційний додаток Повітряна тривога «ймовірно піддався ворожому впливу», тобто був зламаний.

Цю заяву Повітряні сили оприлюднили після того, як близько 22:50 у неділю українські користувачі додатку отримали сповіщення одночасно про радіаційну, хімічну небезпеку та загрозу вуличних боїв, зокрема в Києві. Усі ці сповіщення не відповідали дійсності, але стали приводом для українців активно створювати меми й жартувати з цього приводу.

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Зокрема користувачі писали, що окупанти випадково створили нову тему для мемів, питали чи працюватиме Нова Пошта під час ядерної тривоги та припустили ймовірну реакцію данського актора Ніколая Костера-Вальдау на такі сповіщення.

Українці не забули згадати і данського актора, який перебуває з візитом в Києві / Фото: Threads/Скриншот

Українці жартують про героя Ніколя Костера-Вальдау - Джеймі Ланністера / Фото: Threads/Скриншот

«Кац*пи налякали хіба лише фахівця з кіберюезпеки в застосунку Тривога. І то тільки тому, що йому доведеться працювати в неділю ввечорі», — жартує користувачка з нікнеймом its_lerakam.

«Коли ти серйозний і жосткій хакєр, але мама вчила вітатися», — пише ще одна користувачка.

Юзерка Рита показала, як в її очах виглядало сповіщення з додатку й прикріпила до допису відповідну картинку.

Жарти про радіаційну тривогу / Фото: Threads/Скриншот

Користувачка Ірина додала, що найбільше її «винесло із цього прівьєт», маючи на увазі, що сповіщення було не українською, а російською мовою.

«Чуєш ти, чєпуха кацапська, я тобі що падружка? Прівєткає воно, бл*. Стіні головою прівєт передавай», — написала українка.

Це не перший допис, у якому українці обурились на нові «сповіщення» «не державною». Водночас згадували користувачі й іншу мову, точніше — застосунок для вивчення іноземних мов.

«Навіть не знаю, що мене налякало більше: загроза ядерки чи дуалінго», — написала користувачка Влада й додала також віджет з додатку з розлюченою совою.

Українка про сповіщення російською / Фото: Threads/Скриншот

Жарти про мову сповіщення / Фото: Threads/Скриншот

Жарти про повітряну тривогу та додаток для вивчення іноземних мов Dualingo / Фото: Threads/Скриншот

Левова частка дописів була присвячена саме реакції та настроям українців під час таких сповіщень. Зокрема юзери писали, що їх уже нічого не здивує, хтось жартував, що радіаційна загроза не причина пропускати роботу чи навчання, а деякі навіть хотіли взяти участь у вуличних боях.

Мем про "ядерку" / Фото: Threads/Скриншот

Українці про ядерну загрозу / Фото: Threads/Скриншот

Ще один жарт про ядерну небезпеку / Фото: Threads/Скриншот

Деякі українці жалілись, що "пережили" ядерну і хімічну небезпеку / Фото: Threads/Скриншот

Українці жартують зі сповіщень про ядерну та хімічну загрозу та вуличні бої / Фото: Threads/Скриншот

Користувачі жартують про ядерку / Фото: Threads/Скриншот

Українці з гумором сприйняли сповіщення про ядерну та хімічну загрозу / Фото: Threads/Скриншот

Українські користувачі про ядерку / Фото: Threads/Скриншот

Реакції українців на сповіщення / Фото: Threads/Скриншот

Українці сміються самі з себе та своєї реакції на злам застосунку сповіщення повітряної тривоги / Фото: Threads/Скриншот

Українці жартують, що їм треба на роботу / Фото: Threads/Скриншот

Окремій увазі українські користувачі присвятили сповіщенням про так звані вуличні бої. Зокрема деякі жартували, що хочуть взяти учать, а інші писали, що їм нічого не страшно, адже мер Києва — професійний боксер.

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Не забували згадати і про київського мера та колишнього боксера Віталія Кличка / Фото: Threads/Скриншот

Мем про вуличні бої / Фото: Threads/Скриншот

Ще один мем про Кличка / Фото: Threads/Скриншот

Жарти про вуличні бої / Фото: Threads/Скриншот

Українці про Кличка, вуличні бої та загрози з повітря / Фото: Threads/Скриншот

Мем про Нову пошту та вуличні бої / Фото: Threads/Скриншот

Не забули українці згадати і про інтелектуальні здібності громадян сусідньої країни. Мовляв, поки хакери з КНДР крадуть мільярди криптовалюти, все, на що спромоглися росіяни — це зламати застосунок сповіщення про небезпеку. Таким чином, єдине, що зробили окупанти — це дати українським користувачам нові приводи для мемів, жартів та глузувань.

Українці про російських хакерів / Фото: Threads/Скриншот

Користувачка звернулась до російських хакерів / Фото: Threads/Скриншот

Ще жарти про злам додатку Повітряна тривога / Фото: Threads/Скриншот

Українці пишуть про нову тему для мемів / Фото: Threads/Скриншот