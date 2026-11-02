«Дякую за нову тему для мемів довбо*оби». Соцмережі заполонили жарти про ядерну загрозу та вуличні бої
Українці жартують про ядерну загрозу, вуличні бої та Кличка (Фото: Threads/Скриншот)
Увечері 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що офіційний додаток Повітряна тривога «ймовірно піддався ворожому впливу», тобто був зламаний.
Цю заяву Повітряні сили оприлюднили після того, як близько 22:50 у неділю українські користувачі додатку отримали сповіщення одночасно про радіаційну, хімічну небезпеку та загрозу вуличних боїв, зокрема в Києві. Усі ці сповіщення не відповідали дійсності, але стали приводом для українців активно створювати меми й жартувати з цього приводу.
Зокрема користувачі писали, що окупанти випадково створили нову тему для мемів, питали чи працюватиме Нова Пошта під час ядерної тривоги та припустили ймовірну реакцію данського актора Ніколая Костера-Вальдау на такі сповіщення.
«Кац*пи налякали хіба лише фахівця з кіберюезпеки в застосунку Тривога. І то тільки тому, що йому доведеться працювати в неділю ввечорі», — жартує користувачка з нікнеймом its_lerakam.
«Коли ти серйозний і жосткій хакєр, але мама вчила вітатися», — пише ще одна користувачка.
Юзерка Рита показала, як в її очах виглядало сповіщення з додатку й прикріпила до допису відповідну картинку.
Користувачка Ірина додала, що найбільше її «винесло із цього прівьєт», маючи на увазі, що сповіщення було не українською, а російською мовою.
«Чуєш ти, чєпуха кацапська, я тобі що падружка? Прівєткає воно, бл*. Стіні головою прівєт передавай», — написала українка.
Це не перший допис, у якому українці обурились на нові «сповіщення» «не державною». Водночас згадували користувачі й іншу мову, точніше — застосунок для вивчення іноземних мов.
«Навіть не знаю, що мене налякало більше: загроза ядерки чи дуалінго», — написала користувачка Влада й додала також віджет з додатку з розлюченою совою.
Левова частка дописів була присвячена саме реакції та настроям українців під час таких сповіщень. Зокрема юзери писали, що їх уже нічого не здивує, хтось жартував, що радіаційна загроза не причина пропускати роботу чи навчання, а деякі навіть хотіли взяти участь у вуличних боях.
Окремій увазі українські користувачі присвятили сповіщенням про так звані вуличні бої. Зокрема деякі жартували, що хочуть взяти учать, а інші писали, що їм нічого не страшно, адже мер Києва — професійний боксер.
Не забули українці згадати і про інтелектуальні здібності громадян сусідньої країни. Мовляв, поки хакери з КНДР крадуть мільярди криптовалюти, все, на що спромоглися росіяни — це зламати застосунок сповіщення про небезпеку. Таким чином, єдине, що зробили окупанти — це дати українським користувачам нові приводи для мемів, жартів та глузувань.