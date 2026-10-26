107-річна довгожителька з Британії розповіла про свій сніданок — вважає це секретом довгого та щасливого життя
107-річна бабуся поділилась секретами довголіття (Фото: Care UK/Facebook)
Британка, яка відсвяткувала свій 107 день народження, поділилася порадами для довголіття. На її думку, основним секретом є сніданок.
Про це повідомляє The Mirror.
Дороті Крейтон народилась в Брістолі, вона пережила Другу світову війну та виховала трьох дітей. Жінка зізналася, що завдячує своїм довгим життям сніданку, який вона вживає понад століття.
«Секрет довгого та щасливого життя полягає в тому, щоб мати хорошого чоловіка, хорошу сім'ю та тримати всіх навколо в тонусі. Крім того, я не можу жити без яєчні з беконом щоранку або без своїх желейних цукерок», — цитує медіа довгожительку.
Довший час Дороті працювала перукаркою, а коли розпочалась Друга світова війна, пішла служити до армії. Згодом зустріла свого майбутнього чоловіка. У подружжя народилося двоє доньок та син.
У 2023 році вона переїхала до будинку літніх людей. Вона любить кав’ярні та обожнює солодощі.