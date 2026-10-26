107-річна довгожителька з Британії розповіла про свій сніданок — вважає це секретом довгого та щасливого життя

26 жовтня, 17:24
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107-річна бабуся поділилась секретами довголіття (Фото: Care UK/Facebook)

107-річна бабуся поділилась секретами довголіття (Фото: Care UK/Facebook)

Британка, яка відсвяткувала свій 107 день народження, поділилася порадами для довголіття. На її думку, основним секретом є сніданок.

Про це повідомляє The Mirror.

Дороті Крейтон народилась в Брістолі, вона пережила Другу світову війну та виховала трьох дітей. Жінка зізналася, що завдячує своїм довгим життям сніданку, який вона вживає понад століття.

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«Секрет довгого та щасливого життя полягає в тому, щоб мати хорошого чоловіка, хорошу сім'ю та тримати всіх навколо в тонусі. Крім того, я не можу жити без яєчні з беконом щоранку або без своїх желейних цукерок», — цитує медіа довгожительку.

Дороті Крейтон відзначила 107 років (Фото: Care UK/Facebook)
Дороті Крейтон відзначила 107 років / Фото: Care UK/Facebook

Довший час Дороті працювала перукаркою, а коли розпочалась Друга світова війна, пішла служити до армії. Згодом зустріла свого майбутнього чоловіка. У подружжя народилося двоє доньок та син.

У 2023 році вона переїхала до будинку літніх людей. Вона любить кав’ярні та обожнює солодощі.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Велика Британія Секрет довголіття Довголіття Дом престарелых

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