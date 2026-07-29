У Німеччині 40-річна жінка народила на парковці — вона не знала, що вагітна

У німецькому місті Гоенпайсенберг 40-річна жінка, не знаючи про свою вагітність, народила дитину прямо на парковці.

Про це повідомило tz.de.

Міхаела працює курʼєркою. Під час своєї роботи на парковці одного з супермаркетів жінка відчула біль у животі. Далі вона відчула, що народжує.

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Про свою вагітність, розповіла жінка, навіть не здогадувалась. Погане самопочуття німкеня списувала на проблеми зі шлунком та стресом на роботі. Коли лікар сказав, що це втома, вона перестала ходити на огляди і нічого не знала про свій стан.

Міхаелла разом з чоловіком уже виховують трьох дітей. Новонароджену доньку вони назвали Антонією, дівчинка народилась здоровою.

Окрім управління транспортною компанією, вона та її партнер доглядають за 800 курми, і через нестачу персоналу їй часто доводиться самій їздити по маршрутах вночі.