BROT навпроти церкви. Новий заклад у Житомирі ще не відкрили, а вже заховали вивіску через скарги містян
Новий заклад у Житомирі опинився в центрі уваги ще до відкриття (Фото: Telegram-канал Регіоналіті)
У Житомирі новий заклад, який позиціонують як такий, що «з перчинкою» опинився в центрі уваги місцевих мешканців через назву та розташування.
Як повідомляють автори Telegram-каналу Регіоналіті, новий житомирський заклад BROT, який розташовується навпроти Михайлівського собору, ще до відкриття закрив свою вивіску чорним пакетом через скарги містян.
У локальних соцмережах повідомляють, що заклад «трішки незвичний», а також, що спочатку він відкриється у тестовому режимі. Інших деталей не повідомляють.
Тим часом на круїзному лайнері американка звинуватила барменів через те, що їй забагато наливали. Жінка випила 15 алкогольних шотів, після чого впала й травмувалась, отримала компенсацію від круїзного лайнера.