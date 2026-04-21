BROT навпроти церкви. Новий заклад у Житомирі ще не відкрили, а вже заховали вивіску через скарги містян

Новий заклад у Житомирі опинився в центрі уваги ще до відкриття (Фото: Telegram-канал Регіоналіті)

У Житомирі новий заклад, який позиціонують як такий, що «з перчинкою» опинився в центрі уваги місцевих мешканців через назву та розташування.

Як повідомляють автори Telegram-каналу Регіоналіті, новий житомирський заклад BROT, який розташовується навпроти Михайлівського собору, ще до відкриття закрив свою вивіску чорним пакетом через скарги містян.

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У локальних соцмережах повідомляють, що заклад «трішки незвичний», а також, що спочатку він відкриється у тестовому режимі. Інших деталей не повідомляють.

Тим часом на круїзному лайнері американка звинуватила барменів через те, що їй забагато наливали. Жінка випила 15 алкогольних шотів, після чого впала й травмувалась, отримала компенсацію від круїзного лайнера.