Жінка з міста Чанша провінції Хунань на півдні Китаю виграла сім додаткових вихідних, які вона може використати під час дощової погоди в місті.

Про це повідомляє медіа South China Morning Post.

Керівництво закладу гострих закусок вигадало креативний спосіб підтримати своїх працівників. Через постійні дощі та часті скарги співробітників, маркетолог компанії Чжан Цзилун вирішив організувати розіграш призів, серед яких були практичні речі на дощову погоду.

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«Чи бачили ви коли-небудь місто, де дощ іде 82 дні з 90? Щоб підбадьорити працівників, ми підготували „лотерею дощової відпустки“ для всіх. Як кажуть, хто рано встає, тому щастить. Сьогодні ми чекаємо біля входу в компанію, щоб побачити, хто стане щасливими переможцями», — написав він у своїх соцмережах.

Серед подарунків були гумові чоботи, парасольки та побутова техніка — фени, осушувачі повітря і сушарки. Більш креативними винагородами стали «перепустки на запізнення» в дощові дні, компенсації за дорогу на роботу та головний приз — сім днів повністю оплачуваної відпустки у дощову погоду, які можна використати або підряд, або точоково.

Понад 100 працівників компанії взяли участь в розіграші й отримали свої призи.

Жінка отримала додаткові сім вихідних / Фото: Sohu

Компанія Mala Wangzi (в перекладі Гострий принц) була заснована у 2009 році Чжаном Юдуном і має штаб-квартиру в Чанші. Син Чжана, Чжан Цзилун, який народився у 2000 році, наразі очолює онлайн-маркетинг бренду.

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