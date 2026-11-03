У Шотландії відбувся забіг на руках (Фото: Eyewitness News/X/Скриншот)

26 жовтня у шотландському місті Абердин під час масштабного турніру з кросфіту Rogue Invitational 2026 відбувся незвичайний забіг на руках.

Про це повідомляє видання Newsbomb та інформаційне агентство Storyful.

Учасниці забігу мали подолати частину дистанції звичайним способом, а потім стати на руки й подолати решту шляху — приблизно 50 метрів — на руках.

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Переможницею змагання стала британська спортсменка та тренерка з кросфіту Люсі Кемпбелл. У 2022 році вона також отримала звання найспортивнішої жінки Великої Британії.

Змагання також викликало захоплення глядачів, а відео із забігу швидко стало вірусним у соцмережах. Одним з роликів поділилась глядачка Еллоя Хьюітт. Спостерігаючи за забігом вона зізналась, що відчувала себе «схвильованою та натхненною».