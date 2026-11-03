У Шотландії відбувся забіг на руках — відео

3 листопада, 10:42
Google Читайте NV у Google
У Шотландії відбувся забіг на руках (Фото: Eyewitness News/X/Скриншот)

У Шотландії відбувся забіг на руках (Фото: Eyewitness News/X/Скриншот)

26 жовтня у шотландському місті Абердин під час масштабного турніру з кросфіту Rogue Invitational 2026 відбувся незвичайний забіг на руках.

Про це повідомляє видання Newsbomb та інформаційне агентство Storyful.

Учасниці забігу мали подолати частину дистанції звичайним способом, а потім стати на руки й подолати решту шляху — приблизно 50 метрів — на руках.

Реклама

https://twitter.com/ABC7NY/status/2115608762572509241?s=20

Переможницею змагання стала британська спортсменка та тренерка з кросфіту Люсі Кемпбелл. У 2022 році вона також отримала звання найспортивнішої жінки Великої Британії.

Змагання також викликало захоплення глядачів, а відео із забігу швидко стало вірусним у соцмережах. Одним з роликів поділилась глядачка Еллоя Хьюітт. Спостерігаючи за забігом вона зізналась, що відчувала себе «схвильованою та натхненною».

Читайте також:
Американець одягнув 125 футболок і пробіг марафон
Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Шотландія Спорт

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies