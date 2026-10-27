«Колекціонерка незвичних речей». У Польщі жінка вкрала з будинку культури сидіння для унітазу: їй дали час, щоб повернути його

Записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксували крадіжку (Фото: Sanocki Dom Kultury/Facebook)

У польському місті Санок із місцевого будинку культури викрали сидіння для унітазу. Представники установи дали час до 30 жовтня, щоб повернути викрадене.

Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомило видання o2.pl.

У Санокському будинку культури зазначили, що одна з відвідувачок зайшла у вбиральню, а коли вийшла, забрала із собою «елемент обладнання вбиральні».

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Представники установи додали, що мають записи з камер відеоспостереження. Камери нібито зафіксували як вхід жінки до будівлі, так і момент, коли вона виходила звідти з привласненим предметом.

У соцмережі Facebook на сторінці будинку культури опублікували гумористичний допис, у якому дали викрадачці час до 30 жовтня, щоб повернути сидіння.

«Шановна пані злодійко! Колекціонерко незвичних речей. Ми не знаємо, чи це було бажання принести „чисту культуру“ у ваш дім, але нам потрібно поговорити», — так почали свою публікацію.

У заяві представники установи розповіли, що мають записи з камер і звернуться з ними до правоохоронних органів, якщо до 30 жовтня крадійка не поверне сидіння.

«Якщо ви повернете її там, ми будемо вважати це своєрідним мистецьким перформансом, забудемо про цю справу, а запис буде видалено», — підсумували у заяві.