«Колекціонерка незвичних речей». У Польщі жінка вкрала з будинку культури сидіння для унітазу: їй дали час, щоб повернути його

27 жовтня, 13:48
Google Читайте NV у Google
Записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксували крадіжку (Фото: Sanocki Dom Kultury/Facebook)

Записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксували крадіжку (Фото: Sanocki Dom Kultury/Facebook)

У польському місті Санок із місцевого будинку культури викрали сидіння для унітазу. Представники установи дали час до 30 жовтня, щоб повернути викрадене.

Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомило видання o2.pl.

У Санокському будинку культури зазначили, що одна з відвідувачок зайшла у вбиральню, а коли вийшла, забрала із собою «елемент обладнання вбиральні».

Реклама

Представники установи додали, що мають записи з камер відеоспостереження. Камери нібито зафіксували як вхід жінки до будівлі, так і момент, коли вона виходила звідти з привласненим предметом.

Читайте також:
Реконструкція тривала 10 років. Пара з Уельсу перетворила громадський туалет на мінімалістичний будиночок біля моря

У соцмережі Facebook на сторінці будинку культури опублікували гумористичний допис, у якому дали викрадачці час до 30 жовтня, щоб повернути сидіння.

«Шановна пані злодійко! Колекціонерко незвичних речей. Ми не знаємо, чи це було бажання принести „чисту культуру“ у ваш дім, але нам потрібно поговорити», — так почали свою публікацію.

https://www.facebook.com/SanockiDomKultury/posts/pfbid02syJaiwKr6LYjUsym5noLEb4FfVR88o77DT9ra5S2hKpv4tW16fPzSPax6vLEtnGpl?locale=uk_UA

У заяві представники установи розповіли, що мають записи з камер і звернуться з ними до правоохоронних органів, якщо до 30 жовтня крадійка не поверне сидіння.

«Якщо ви повернете її там, ми будемо вважати це своєрідним мистецьким перформансом, забудемо про цю справу, а запис буде видалено», — підсумували у заяві.

Читайте також:
У Великій Британії невідомі вкрали 13 біотуалетів — їх розшукує поліція
Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Польща Крадіжка Громадські вбиральні

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies