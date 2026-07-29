Слідував за GPS-навігатором. 78-річний чоловік з Польщі вʼїхав в альпійський природний заповідник і застряг на деревʼяній кладці мосту

78-річний водій із Польщі, довірившись GPS, заїхав до альпійського заповідника в Німеччині й застряг на вузькій дерев’яній кладці над струмком (Фото: Freiwillige Feuerwehr Krün)

78-річний водій із Польщі, керуючись підказками GPS, заїхав до альпійського природного заповідника в Німеччині й застряг на вузькій дерев’яній кладці для пішоходів над струмком.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався поблизу Крюн, неподалік Гарміш-Партенкірхена. Чоловік рухався лісовими дорогами, які ставали дедалі складнішими, аж поки не перетворилися на вузьку пішохідну стежку вздовж потоку.

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Як повідомляють місцеві служби газеті Mercur, дорога, якою рухався водій, була складною навіть для сільськогосподарської техніки.

«Лісова дорога звузилася до пішохідної стежки», — цитує видання Андреаса Брайтрюка з поліції Гарміш-Партенкірхена. Працівник пожежної служби Антон Сімон додав, що цим маршрутом було «важко проїхати навіть трактором».

«Як йому це вдалося — для нас загадка», — додав він.

Попри це, водій продовжив рух і виїхав на вузьку дерев’яну кладку, де його Volvo застрягло: авто зісковзнуло колесами й зависло днищем на дошках. Рушити ні вперед, ні назад він не зміг.

Водій зміг виїхати на кладку, але застряг майже на початку дерев'яного мостику / Фото: Freiwillige Feuerwehr Krün

На допомогу спершу прийшов турист, який покликав фермера з трактором, однак витягти авто не вдалося. Зрештою викликали рятувальників.

Спочатку вони укріпили кладку, щоб уникнути обвалу, а потім за допомогою евакуатора, трактора та підйомних подушок витягли автомобіль. Операція тривала понад чотири години.

Поліція відкрила провадження, адже водій рухався дорогами, не призначеними для транспорту.