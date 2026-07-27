За «10 кг смородини». У Києві викладачка пообіцяла допомогти зі вступом чоловікові для отримання відстрочки й отримала підозру

Викладачка з Києва отримала підозру за допомогу у незаконному отриманні відстрочки (Фото: Київська міська прокуратура)

Доценту одного зі столичних університетів оголосили підозру за те, що вона пообіцяла допомогти зі вступом військовозобов'язаному чоловікові для отримання відстрочки від мобілізацїї , суму за послугу викладачка завуальовано назвала «10 кг смородини».

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За версією слідства, педадогиня за гроші обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу при університеті, а він таким чином зміг отримав відстрочку від служби. За 10 000$ «клієнт» мав фіктивно вчитися на менеджера технологій — у цю суму була включена допомога зі здачею усіх сесій з додатковою оплатою в 35 000 грн за рік навчання.

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Статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки — це час тривалості всього курсу навчання. З чоловіком доцентка зустрілась також особисто і пояснила порядок оформлення документів.

Як зазначили у прокуратурі, викладачка завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги — «10 кілограмів смородини».

Викладачка з Києва отримала підозру за допомогу у незаконному отриманні відстрочки / Фото: Київська міська прокуратура

Жінку затримали одразу після одержання коштів, їй повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369−2 КК України). Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.