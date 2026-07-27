За «10 кг смородини». У Києві викладачка пообіцяла допомогти зі вступом чоловікові для отримання відстрочки й отримала підозру
Викладачка з Києва отримала підозру за допомогу у незаконному отриманні відстрочки (Фото: Київська міська прокуратура)
Доценту одного зі столичних університетів оголосили підозру за те, що вона пообіцяла допомогти зі вступом військовозобов'язаному чоловікові для отримання відстрочки від мобілізацїї, суму за послугу викладачка завуальовано назвала «10 кг смородини».
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
За версією слідства, педадогиня за гроші обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу при університеті, а він таким чином зміг отримав відстрочку від служби. За 10 000$ «клієнт» мав фіктивно вчитися на менеджера технологій — у цю суму була включена допомога зі здачею усіх сесій з додатковою оплатою в 35 000 грн за рік навчання.
Статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки — це час тривалості всього курсу навчання. З чоловіком доцентка зустрілась також особисто і пояснила порядок оформлення документів.
Як зазначили у прокуратурі, викладачка завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги — «10 кілограмів смородини».
Жінку затримали одразу після одержання коштів, їй повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369−2 КК України). Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.