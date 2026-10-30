У Німеччині звинувачують у шахрайстві викладачку, яка 16 років не виходила на роботу, але отримувала зарплатню

Викладачку коледжу 16 років не виходила на роботу, але отримувала зарплату (Фото: Tim Foltin)

У Німеччині викладачка 16 років поспіль перебувала на лікарняному й отримувала офіційну зарплату, проте займалася дайвінгом. Її підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє Lad Bible. Йдеться про 62-річну викладачку професійного коледжу в місті Везель.

Жінка працює в навчальному закладі з 2003 року. У 2009 році вона оформила лікарняний і відтоді більше не з’являлася на роботі. Упродовж усіх цих років вона подавала коледжу підроблені медичні довідки та продовжувала отримувати повну зарплату.

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Загалом навчальний заклад зазнав збитків майже на 250 тисяч євро.

Як повідомляє Bild, коли у 2015 році в коледжі змінився директор, новий керівник навіть не знав про існування такої співробітниці.

Ситуацією зацікавилися лише після зміни керівництва та проведення аудиту.

У 2024 році правоохоронці обшукали будинок жінки й почали перевіряти обставини її тривалої відсутності на роботі.

Особливу увагу слідчих привернула інформація про те, що жінка, яка нібито не могла працювати через стан здоров’я, займалася дайвінгом. Крім того, її підозрюють у підробленні двох довідок про придатність до занять дайвінгом — у документах було зазначено ім'я лікаря, якого, за версією прокуратури, не існувало.

Збитки за період із 2021-го до 2025 року оцінили у 248 тисяч євро. Виплати за попередні роки, за наявною інформацією, уже неможливо повернути, проте жінці може загрожувати покарання.

У липні цього року жінці висунули обвинувачення за одинадцятьма епізодами особливо тяжкого шахрайства та двома епізодами підроблення документів. Якщо її провину доведуть у суді, їй загрожує до десяти років ув’язнення.

Водночас педагогиня оскаржує рішення про примусовий вихід на пенсію.