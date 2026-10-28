Про це повідомляє The People.

Фабіона та Остін Касперекі проживають у Форт-Маєрсі, штат Флорида, проте святкувати весілля вирішили у місті Піджен-Фордж, штат Теннессі. Хоча молодята й вибрали місцевість, де водяться чорні ведмеді, ніхто не попередив, що вони можуть з’явитися на святі.

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«Я навіть не думала, що ведмеді захочуть наближатися до людей, музики та шуму. Я також не бачила жодних фотографій ведмедів серед світлин, які публікував весільний майданчик», — розповіла виданню 33-річна наречена.

Приблизно через 10 хвилин після початку церемонії Фабіола почула, як хтось із гостей здивовано скрикнув.

Вона підвела голову, озирнулася й побачила, що ведмедиця з ведмежатами стоїть просто за спиною ведучого церемонії.

Ведмедиця та дитинчата несподівано перервали весілля у США / Фото: Sarah Ormiston

«Спочатку я зраділа, — згадує наречена. — Подумала: „Боже мій, он там ведмеді!“ Я зробила певний жест обличчям, але ніхто не озирнувся. Я зачекала кілька хвилин, а потім мусила сказати: „Мені дуже шкода, але я маю перервати церемонію. Просто за вашою спиною стоять три ведмеді“».

Реакції гостей були різними, розповіла наречена: дехто злякався, а інші хотіли назавжди зберегти цей момент на відео.

Ведмеді побули на святі лише близько п’яти хвилин. Зрештою власник майданчика, де проходила церемонія, відігнав тварин.

«Я ніколи не перестану про це розповідати», — зізнається жінка, яка також є весільним фотографом.

«Я працюю в цій індустрії майже шість років, але за всю свою кар'єру ніколи не бачила нічого подібного. Я хотіла чогось незвичайного й відмінного від типового весілля у Флориді — і ми отримали саме це, та ще й набагато більше!», — підсумувала Фабіана.