В американському місті Олбан місцеві мешканці помітили молодого чорного ведмедя , який виліз на дерево і кілька годин пробув там, поки правоохоронці не провели операцію з порятунку клишоногого.

Про це 21 квітня повідомило CBS 6.

Незвичне видовище привернуло увагу багатьох людей. На місці зібрався натовп, а поліція перекрила частину вулиць. Деякі місцеві жителі спочатку не повірили в побачене, але, почувши, одразу пішли дивитися на ведмедя.

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«Коли мені подзвонили, я сказала: „Що, ведмідь? Та не може бути“», — цитує видання одну з місцевих мешканок Далсі Діггс. Жінка поспішила на місце інциденту одразу після того, як побачила фото.

На місце прибули фахівці Департаменту охорони довкілля штату Нью-Йорк. За їхніми словами, у таких випадках найкращим варіантом є дозволити тварині самостійно залишити територію. Проте у цьому випадку це було складно через щільну забудову, огорожі й активне транспортне сполучення, відповідно багато автомобілів — це створювало ризики як для ведмедя, так і для людей.

У результаті рятувальники ухвалили рішення приспати тварину, щоб безпечно її забрати. Під деревом натягнули сітку та підготували м’яке покриття. Пізніше, коли заспокійливе подіяло, ведмідь спробував піднятися ще вище, проте втратив рівновагу і впав. Його одразу ж забрали зоозахисники.

Такі випадки не є рідкістю навесні, зазначають фахівці, коли молоді ведмеді залишають місця свого народження і шукають їжу. Також цьому сприяє розташування міста, Олбані розташовне поблизу природних зон, зокрема гір Катскілл.

Ведмедя планують перевезти назад у природне середовище та випустити на волю.

Також у США викрили нову схему «страхового» шахрайства. Власники майна переодягалися у ведмедів і трощили власні ж автомобілі, щоб отримати грошові виплати від страхових компаній.