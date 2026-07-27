Ведмідь опинився зачиненим в авто на всю ніч (Фото: WRAL5/YouTube/Скриншот)

Жителі невеликого містечка Голд-Гілл в американському штаті Колорадо вночі почули, як хтось безперервно сигналить автомобільним клаксоном. Вранці з’ясувалося, що це був чорний ведмідь.

Про це повідомляє WRAL5.

Клишоногий зайшов у салон в пошуках їжі, випадково зачинив двері й опинився в пастці. Намагаючись вибратися назовні, тварина безліч разів натискала на клаксон, через що сигнал автомобіля лунав практично всю ніч.

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Вранці власники ділянки, на якій знаходилось авто, зрозуміли джерело шуму й один із них вирішив діяти. Він прив’язав довгу мотузку до ручки дверей, а потім відійшов на безпечну відстань і смикнув її.

Ведмідь одразу вискочив із салону й втік в напрямку лісу. Ні тварина, ні місцеві жителі не постраждали, однак значних пошкоджень зазнало авто.

Поки ведмідь намагався вибратися, він пошкодив кузов автомобіля, майже повністю знищив салон та навіть активував подушку безпеки водія.

У цьому ж штаті нещодавня стався ще олин схожий випадок. Тоді водій, повертаючись до свого автомобіля, несподівано побачив у салоні пікапа ведмедя.