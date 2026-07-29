У Румунії турист не помітив ведмедя, який підкрався до нього, бо сидів у телефоні — момент зафіксували на відео

29 липня, 16:52
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У Румунії ведмідь ледь не напав на туриста, який сидів у телефоні (Фото: Antena Stars TV/Facebook/Cкриншот)

У Румунії ведмідь ледь не напав на туриста, який сидів у телефоні (Фото: Antena Stars TV/Facebook/Cкриншот)

У лісовій місцевості в Румунії ведмідь підійшов майже до ніг туриста, проте чоловік настільки захопився телефоном на трасі, що навіть не помітив клишоногого й ледь не став жертвою хижого звіра.

Про це повідомляє видання Antena Stars TV.

Небезпечний і водночас курйозний інцидент стався на гірській трасі Трансфегерашан.

Чоловік зупинив автомобіль, вийшов із салону і почав сидіти в телефоні. Він настільки захопився гаджетом, що навіть не помітив небезпеки.

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https://www.facebook.com/watch/?v=1244935524346878

У цей час ведмідь майже впритул наблизився до мандрівника та опинився менш, ніж за крок до нього. Навіть після цього чоловік не почув, що позаду хтось є і залишався зануреним у телефон.

Лише через кілька секунд він таки помітив тварину й, злякавшись, одразу побіг назад до автомобіля.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Румунія Ведмеді Телефон Турист

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