Житель Хмельницької області незаконно перетнув кордон з Молдовою за допомогою мотопараплану. Його вже затримали.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, Прикордонній поліції Молдови, а також у Чернівецькому прикордонному загоні.

Рух літального апарату в бік державного кордону з Молдовою зафіксували прикордонники Чернівецького загону.

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Водночас у Центрі повітряних операцій Національної армії теж зафіксували літальний апарат, який увійшов у повітряний простір країни з території України. Молдовські правоохоронці були попереджені українськими колегами й одразу розпочали пошуки.

У Молдові розпочали пошуки й згодом виявили порушника. Ним виявився мешканець Хмельницької області, який прилетів у країну на мотопараплані.

За даними молдовського Міноборони, мотопараплан залетів до Молдови о 13:13 з боку Чернівецької області, а о 13:32 його виявили неподалік села Ларга Бричанського району.