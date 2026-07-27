Через кордон намагалася проїхати автоцистерна з написом «Вогненебезпечно. No smoking» із сигаретами на понад 4,4 млн гривень (Фото: Державна митна служба України)

На міжнародному пункті пропуску Мамалига — Крива в автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» , якою керував українець, митники виявили сигарети на понад 4,4 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі у Державної митної служби України.

Вантажний автомобіль MAN прямував без вантажу в режимі транзиту через територію Республіки Молдова. Під час перевірок митники виявили невідповідність між фактичною масою автомобіля та даними, що були зазначені в реєстраційних документах.

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Під час повторного зважування розбіжність становила 1044 кг, однак водій сказав, що цистерна є порожньою.

На митниці зупинили автоцистерну з написом «Вогненебезпечно. No smoking», яка була повністю наповнена цигарками / Фото: Державна митна служба України

Зрештою працівники митної служби відправили транспорт до іншого пункту пропуску для сканування. У результаті в спеціально облаштованих сховищах автоцистерни було виявлено 280 ящиків сигарет марки Ritm — 105 000 пачок орієнтовною вартістю 4,41 млн гривень.

За вказаним фактом фахівці склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучили.

Оскільки правопорушення містило ознаки кримінального, справу передали до правоохоронних органів. Наразі тривають усі необхідні процесуальні дії.