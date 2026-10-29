«Одні з найкрасивіших туалетів у світі». Норвезьке агентство з туризму поглузувало з Трампа у відповідь на його образи

У Норвегії агентство з туризму з гумором відреагувало на образи Трампа (Фото: Norwegian Scenic Routes_Frid-Jorunn Stabell/Statens vegvesen)

У Норвегії туристична організація Visit Norway з гумором відповіла на образливі слова президента США Дональда Трампа , перетворивши його випад на рекламу мальовничих громадських туалетів країни.

Про це 28 жовтня повідомило видання Aftenposten.

Трамп під час виступу в Мічигані образливо висловився про Норвегію, назвавши її«shithouse country», тобто «країною-нужником». Він також заявив, що не хоче бачити норвезьких іммігрантів у США й пов’язав це зі своїм невдоволенням через те, що не отримав Нобелівську премію миру.

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У відповідь агентство з туризму Visit Norway опублікувало іронічну заяву, обігравши слова американського президента: мовляв, у Норвегії справді є одні з найбільш красивих туалетів у світі. До допису додали фотографії громадських вбиралень із краєвидами на фіорди та інші мальовничі місця.

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«Ми почули якийсь галас щодо „країни-нужника“. Ну що ж, що тут скажеш, у нас справді є одні з найкрасивіших туалетів у світі. З любов’ю, Visit Norway», — йдеться у повідомленні туристичного агентства.

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Водночас міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде окремо нагадав, що Нобелівський комітет є незалежним від уряду країни.

«Він чудово знає, що Нобелівський комітет є незалежним. Ми нагадали йому про це — якщо в когось виникає таке запитання, — і це залишається незмінним», — заявив Ейде.

Попри заяви про вісім завершених конфліктів, Трамп досі не зміг зупинити війну в Україні, яку обіцяв закінчити в перший же день свого президентства. Крім того, американський лідер розв’язав війну з Іраном, яка триває вже понад сім місяців і призвела до рекордного зростання цін на енергоносії.

Сторони деяких конфліктів, які, за твердженням Трампа, він врегулював, заперечують дипломатичну роль президента США. А в деяких регіонах, зокрема в Демократичній Республіці Конго та вздовж кордону між Камбоджею і Таїландом, бойові дії відновилися.

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Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру. У жовтні минулого року, перед оголошенням лауреатів, Трамп заявив, що якщо він не отримає премію, це стане «образою» для Сполучених Штатів.

Visit Norway — офіційний туристичний портал Норвегії та національний канал просування країни як туристичного напрямку. Його видає Innovation Norway за дорученням Міністерства торгівлі, промисловості та рибальства Норвегії.

Мета порталу — полегшити вибір Норвегії для подорожі та сприяти більш сталому туризму.