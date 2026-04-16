У США компанія запустила AI-аватар Ісуса Христа для духовних порад

Американська компанія запустила цифрового Ісуса Христа, до якого можна звертатися за консультаціями (Фото: Just Like Me/Скриншот)

Американська компанія Just Like Me представила AI-аватар Ісуса Христа , який майже за два долари пропонує відеодзвінки для духовного наставництва.

Про це повідомляє NDTV.

Зростання популярності чат-ботів на основі штучного інтелекту призводить до того, що люди з усього світу звертаються до машин абсолютно за будь-якою інформацією — від медичних порад до цифрового спілкування. Цим і скористалась компанія Just Like Me.

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Користувачі мають можливість спілкуватися з цифровим Ісусом через відеодзвінки. Вартість духовної консультації — $1,99 за хвилину. Також можна обрати щомісячну підписку на 45 хвилин за $49,99.

Зовнішність аватара базується на образі Ісуса у виконанні Джонатана Румі із серіалу The Chosen, а його база знань сформована на основі Біблії короля Якова та різних зібраних проповідей.

Під час «наставництва» ШІ-Ісус слухає тебе, повільно хитає головою, кліпає та робить паузу перед своєю відповіддю. Видання звертає увагу на те, що рух губ не повністю синхронізований у різних мовах світу.

Самі ж користувачі доволі критично віднеслися до такої ініціативив, стверджуючи, що людям не потрібно платити за розмову з Ісусом — кожен це може зробити у будь-який час і безкоштовно.

12 квітня президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на Папу Римського Лева XIV, а потім опублікував у своїй соцмережі своє фото у вигляді Ісуса Христа.