В Альпах знайшли бочку пива, якій майже 50 років (Фото: ANSA)

Гірський бігун знайшов бочку з пивом у льодовиковій тріщині. Напій пролежав в Альпах майже пʼять десятиліть.

Про це повідомляє The Times.

У 1978 році під час польоту гелікоптера над південнотірольською частиною Альп бочка з пивом випала з транспортної сітки й зникла в льодовиковій тріщині. Там вона пролежала 48 років.

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Гірський бігун Даніель Оберлехнер знав цю історію від власника гірського притулку й під час своїх походів постійно шукав зникле пиво.

Зрештою йому вдалося знайти бочку. Сильна гроза й танення льодовика «оголили» її, що й допомогло виявити знахідку. На бочці було вигравіювано рік виробництва — «1978».

Бігун протягнув 40-кілограмову знахідку на візку для ящиків через льодовик і кам’янисті осипи, а потім спустив її в долину канатною дорогою. Діставшись долини, він дав скуштувати пиво своєму керівникові, торговцю напоями Лукасу Харпфу.

«Пиво було в бездоганному стані. Смак, бурштиновий колір і навіть вміст вуглекислого газу все ще були в нормі», — розповів Харпф італійському інформаційному агентству ANSA.

Водночас твердження про придатність пива до споживання грунтується на дегустації та оцінці торговця напоями, а не на оприлюднених лабораторних аналізах.