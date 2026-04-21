Вже сліпа і дружить з собакою. Курка-довгожителька потрапила у Книгу рекордів Гіннеса як найстаріша у світі — скільки їй років

Про це повідомляють на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

Герті є 15-річною куркою карликової породи золотий себрайт. Її господар Френк Турек забрав Герті до себе у 2010 році. Тоді він замовив вісьмох курчат онлайн. Одразу після вилуплення їх відправили до поштового відділення і він забрав коробку з пташенятами.

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«Герті — це золотий себрайт, тобто карликова порода курей, тому вона швидко зрозуміла, що менша за багатьох своїх „сусідів“ по курнику. Хоча в нас були й силкі — теж невеликі кури — тож вона не була зовсім самотня», — цитують на сайті американця.

Курка Герті / Фото: Guinness World Records

Чоловік згадує, що Герті мала вражаюче пір'я й завжди була найфотогенічнішою. Курка несла найменші яйця серед інших птахів вдома, але «вони були смачніші за яйця інших курей», каже Френк. В якийсь момент Герті навіть почала кукурікати — інколи таке трапляється в зграях без самців, додає він.

З часом у курки з’явилися вікові проблеми зі здоров’ям, вона перестала носити яйця, а у 2024 році господар помітив, що Герті не орієнтується в просторі. Тоді Френк зрозумів, що вона сліпне. На це звернули увагу також й інші птахи у господарстві й почали ображати та нападати на довгожительку.

Через це Френк вирішив забрати її в будинок і там облаштувати нове житло для неї. Чоловік переобладнав клітку свого собаки й створив усі умови для догляду. Тепер вона живе у комфорті й дружить з собакою Мейзі.

Герті та їнші свійські птахи у господарстві / Фото: Guinness World Records

Іноді Френк випускає її на подвір'я, щоб вона могла побути на знайомій території. Герті любить людську компанію, відгукується на своє ім'я й навіть «спілкується» з господарем. Також вона любить сидіти на руках і засинає, згорнувшись клубком, сховавши голову під крило.

На думку Френка, секрет її довголіття полягає у турботі, безпеці та простих умовах утримання, зокрема якісний курник, надійна огорожа та захист від хижаків.

У липні цього року Герті виповниться 16 років.

Попередній світовій рекордсменці, яку перевершила Герті, теж 15 років. Курка Перл із Техасу менша від Герті більш ніж на пів року.