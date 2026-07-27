У Китаї підозрюваний у водінні в нетверезому стані інсценував свою смерть, щоб уникнути суду

У китайській провінції Хенань чоловік, який чекав на покарання, вирішив «прикинутись мертвим», щоб уникнути суду й втекти на південь країни.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Інцидент стався раніше, однак інформацію правоохоронні органи оприлюднили нещодавно. У січні 2025 року чоловіка на прізвище Сі заарештували за водіння у нетверезому стані. Оскільки це було вже не перше його подібне порушення і чоловіка вже двічі штрафували, він побоявся покарання, яке може винести суд.

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Згідно з китайським законодавством, водіння напідпитку може каратись позбавленням посвідчення водія, арештом на строк до шести місяців та штрафом. Побоюючись, що цього разу його таки можуть ув’язнити, Сі, вийшовши під заставу, вирішив інсценувати свою смерть.

Свій задум чоловік втілив у червні 2025 року, у цьому йому допомагала родина. Для «сценки» вони придбали труну та інсценували смертельне передозування: Сі розкидав порожні баночки з-під ліків по всьому будинку, затримав дихання та використав спеціальне обладнання для охолодження свого тіла.

Коли про це дізнались правоохоронці, вони приїхали до будинку Сі, але «тіла» так і не побачили, бо труну вже нібито закопали. Для поліцейських стало підозріло, що ніхто не викликав допомогу, а домовину придбали заздалегідь.

За результатами перевірок з’ясувалося, що свідоцтва про смерть у лікарні немає, протоколу кремації чи інших документальних доказів смерті Сі теж. Родичі та жителі села розповіли, що його обличчя залишалося закритим, а тіло бачили лише його мати та бабуся. Поліція дійшла висновку, що Сі живий, і розпочала його розшук.

У квітні цього року його знайшли, ще через місяць засудили до п’яти місяців арешту та штрафу в розмірі 20 000 юанів (3000 доларів США).

11 червня поліція розпочала кримінальне розслідування щодо його матері та бабусі за підозрою у переховуванні правопорушника.